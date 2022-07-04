Danimarka'yÄ± kana buladÄ±... SaldÄ±rgan kamerada!

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Polis tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±da biri Rus 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 4 kiÅŸinin ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ãœlkeyi dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren saldÄ±rganÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ise saatler sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Sosyal medyada yer alan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde saldÄ±rganÄ±n elinde bir av tÃ¼feÄŸi tuttuÄŸu ve zaman zaman silahÄ±nÄ± omzuna koyup salladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± kentin gÃ¼neyindeki Field's alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde ateÅŸ seslerinin duyulmasÄ± Ã¼zerine panik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Emilie Jeppesen, Jyllands-Posten gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorduk. Birden her tarafa kaos hakim oldu" dedi.

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Bir baÅŸka gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Mahdi Al-Wazni de saldÄ±rganÄ±n bir "av tÃ¼feÄŸi" taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

TERÃ–R BAÄžLANTISI YOK, AKIL SAÄžLIÄžI SORUNLARI VAR

SaldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin bugÃ¼n basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Polis Åžefi Soren Thomassen, olayla baÄŸlantÄ±lÄ± 22 yaÅŸÄ±ndaki DanimarkalÄ± bir kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Thomassen, olayÄ±n terÃ¶rle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸuna iliÅŸkin bir kanÄ±t bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â ve zanlÄ±nÄ±n akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili sorunlarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. TÃ¼fek ve mÃ¼himmat taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen ÅŸÃ¼phelinin bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.

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BAÅžBAKAN'DAN TAZÄ°YE

Danimarka BaÅŸbakanÄ± Mette Frederiksen olayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Danimarka'nÄ±n acÄ±masÄ±z bir saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na taziyelerini iletti.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± AVMâ€™de 140â€™tan fazla maÄŸaza ve dÃ¼kkan yer alÄ±yor.

Danimarkaâ€™da en son 2015 yÄ±lÄ±nda Kopenhag'da bir kÃ¼ltÃ¼r merkezi ve sinagoga yÃ¶nelik terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti. DÃ¼zenlenen Ã§ifte saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ ve 6 polis ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.