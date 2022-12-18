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Danimarkalı spikerden canlı yayında skandal sözler... Faslı futbolcuları maymuna benzetti

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#Danimarka#Fas#Dunyakupasi
Danimarkalı spikerden canlı yayında skandal sözler... Faslı futbolcuları maymuna benzetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 07:46

Dünya Danimarka'dan gelen skandal görüntüleri konuşuyor. Danimarka kanalı TV 2 Nyheder'daki sunucu Dünya Kupası'nda mücadele eden Fas milli takımı futbolcularını ve ailelerini maymuna benzetti.

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Futbolun kalbi haftalardır Katar'da atıyor.

Bugün dünyanın en büyüğünün belirleneceği final için nefesler tutulmuşken Danimarka'dan skandal bir haber geldi.

Dün oynanan maç ile üçüncülüğü Hırvatistan'a kaptıran Faslı oyuncular canlı yayında maymuna benzetildi.

Danimarkalı spikerden canlı yayında skandal sözler... Faslı futbolcuları maymuna benzetti
Faslı oyuncu Boufal ülkesini yarı finale çıkaran zafer sonrası annesi ile sahada kucaklaşmıştı...

Danimarka kanalı TV 2 Nyheder'da sunuculuk yapan Soren Lippert, Faslı oyuncuların annelerine sarıldığı anlar gösterilirken maymunların birbirlerine sarıldığı fotoğraf karesini havaya kaldırarak kameralara gösterdi.

Lippert daha sonra maymun fotoğrafına bakarak şu ifadeyi kullandı kullandı;

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'Birbirlerine bağlı oldukları için bunu Katar'da, Fas'ta aile toplantılarında da yapıyorlar.'

Danimarkalı spikerden canlı yayında skandal sözler... Faslı futbolcuları maymuna benzetti

O anlara ait görüntüler kısa sürede viral olurken sunucu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Yüzlerce tepki mesajı paylaşıldı, Danimarkalı sunucu ırkçılık ile suçlandı.

Skandalın baş rolündeki sunucu ve kanaldan ise henüz bir açıklama gelmedi.

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#Danimarka#Fas#Dunyakupasi

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