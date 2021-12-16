Danimarka'dan şoke eden karar: Kosova'dan 'hapishane hücresi' kiralayacaklar!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronun gizemi çözüldü Ve mutlu sonOmicron'un gizemi çözüldü! Ve mutlu son#Omicron
Kanserde ölüm oranları azalıyor Türkiye’de durum nasılKanserde ölüm oranları azalıyor! Türkiye’de durum nasıl?#Kanser
38 yaşında bu yapılır mı.. Umut Buluttan bir imza daha38 yaşında bu yapılır mı!.. Umut Bulut'tan bir imza daha#Eyüpspor
Bakan Nebati duyurdu Asgari ücret bugün açıklanacakBakan Nebati duyurdu! Asgari ücret bugün açıklanacak#Asgari Ücret
İstanbul için gün belli oldu İlk kar düştü: Donacağız... Marmara beyaza büründüİstanbul için gün belli oldu! İlk kar düştü: Donacağız... Marmara beyaza büründü#Meteoroloji
Burdur Gölünde tedirgin eden manzara Köpürdü...Burdur Gölü'nde tedirgin eden manzara! Köpürdü...#Burdur
Avustralyada korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldülerAvustralya'da korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldüler!#Avustralya
Gasilhaneye girince şoke oldular Bir garip defin hikâyesi...Gasilhaneye girince şoke oldular! Bir garip defin hikâyesi...#Afyonkarahisar
Zehra Güneşin 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi Acun ve Hadise hayrete düşmüş...Zehra Güneş'in 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi! Acun ve Hadise hayrete düşmüş...#Zehra Güneş
Omicron varyantı için flaş sözler En yetkili isim açıkladı: Buna ihtiyacımız yokOmicron varyantı için flaş sözler! En yetkili isim açıkladı: Buna ihtiyacımız yok #Omicron
OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yerOHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer#İzzet Özgenç
İzmirde pes dedirten dolandırıcılık Böyle evrak gelirse savcılığa başvurunİzmir'de 'pes' dedirten dolandırıcılık! 'Böyle evrak gelirse savcılığa başvurun'#İzmir
Müzisyen çifte çirkin saldırı Dehşeti yaşamışlar...Müzisyen çifte çirkin saldırı! Dehşeti yaşamışlar...#İlke Duman
Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayınSık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"#Güzelavratotu
Ünlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok olduÜnlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok oldu! #Flow La Movie
HABERLERDünya Haberleri

Danimarka'dan şoke eden karar: Kosova'dan 'hapishane hücresi' kiralayacaklar!

#Danimarka#Kosova#Hapishane
Danimarkadan şoke eden karar: Kosovadan hapishane hücresi kiralayacaklar

Danimarka Adalet Bakanlığı dünyayı şaşkına çeviren bir karar alarak başka bir ülkeden hapishane hücresi kiralamaya karar verdi.

Haberin Devamı

Danimarka Adalet Bakanlığı, ülkede 2015 yılından bu yana artan mahkum sayısı nedeniyle Kosova’dan 300 hapishane hücresi kiralanacağını açıkladı. Hücrelerin, Danimarka’dan sınır dışı edilecek mahkumlar için kullanılacağı ifade edildi.

Danimarka Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Danimarka'daki cezaevi kapasitesinin daha genişletilmesi kararlaştırıldı. Anlaşma Kosova'da Danimarka’dan sınır dışı edilmeye mahkum edilen yabancılara 300 hapishane yeri kiralamak için bir girişimi içeriyor,” denildi.

Gözden Kaçmasın

Ekvadorda hapishanede çatışma: En az 24 ölüEkvador'da hapishanede çatışma: En az 24 ölü!Haberi Görüntüle

Ülkede 2015 yılından bu yana mahkum sayısının yüzde 19 oranında artış gösterdiği ifade edilirken, resmi istatistiklere göre, ülkede 2021'in başında 4 binden fazla kişi mahkum edildi ve kapasitenin yüzde 100’ü aşıldı.

Danimarkadan şoke eden karar: Kosovadan hapishane hücresi kiralayacaklar

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hükümet, cezaevlerinin ihtiyaç duyulan restorasyonuna başladığı geniş bir anlaşmaya girdi. 2025'te cezaevinde bin kişilik yerimiz eksik olacak ve şunu söylemekten gurur duyuyorum ki, anlaşmayla birlikte bağlayıcı görevi üstleniyoruz. Üçüncü ülkelerden mahkumlara Kosova'da cezaevlerinin kiralanması için çalışma yapılması gerektiği konusunda hemfikiriz ve hem kısa hem de uzun vadede Danimarka cezaevlerini daha fazla hücre ile genişletiyoruz” dedi.

Gözden Kaçmasın

Bir canavarın son 36 günü... Cezaevi kayıtları ortaya çıktı Epstein öldürüldü mü, intihar mı ettiBir canavarın son 36 günü... Cezaevi kayıtları ortaya çıktı! Epstein öldürüldü mü, intihar mı etti?Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Danimarka#Kosova#Hapishane

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık