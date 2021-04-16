Danimarka'dan skandal karar! 'Elimizde kalan aşıları fakir ülkelere verebiliriz'

AstraZeneca aşısı yaptıran kişilerde görülen ciddi yan etkiler nedeniyle tartışmalara yol açmış, birçok ülke aşının kullanımını askıya alırken Danimarka flaş bir karar vererek aşıyı tamamen kullanımdan çekmişti.

Yapılan bu açıklamanın ardından ellerinde kalan aşıları ne yapacaklarını düşünen yetkililer skandal olarak nitelendirilebilecek bir karara imza atmaya hazırlanıyor. DSÖ Avrupa Direktörü dün yaptığı açıklamada Danimarka Sağlık Bakanlığı yetkililerinin elde kalan AstraZeneca dozlarını fakir ülkelerle 'paylaşmayı' düşündüklerini söyledi. Bir diğer seçenek olarak da Danimarkalılara risklere rağmen bu aşıyı olmak isteyip istemedikleri sorulacak. Hükümet yetkilileri bunun olası olup olmadığı konusunda inceleme yapılması için sağlık uzmanlarına talimat verdi.

AÇIKLAMA YAPARKEN BAYILMIŞTI

Danimarka AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurduğunu açıkladı, ancak bu flaş kararı gölgede bırakacak bir şey yaşandı. Danimarka Farmakoloji Bölüm Direktörü Erichsen duyuruyu yaptığı sırada bayıldı ve gündeme damga vurdu.

Danimarka İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, açıklamayı yaptığı sırada bayıldı. Bu anlar toplantıyı takip etmek için orada bulunan kameralar tarafından kayıt altına alındı. Hemen müdahale edilen Erichsen kısa süre sonra kendisine geldi ve salondan yürüyerek ayrıldı. Daha sonra konu ile ilgili sağlık yapılan açıklamada Erichsen'in durumunun iyi olduğu bilgisine yer verildi. ÇEKYA, DANİMARKA'NIN AŞI PROGRAMINDAN ÇIKARDIĞI ASTRAZENECA'YA TALİP OLDU

Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek, Danimarka'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyguladığı ancak aşılama programından çıkarma kararı aldığı AstraZeneca aşısını bu ülkeden satın almak istediklerini bildirdi.

Hamacek, gazetecilere yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısı ile bazı kişilerde beyinde ortaya çıkan kan pıhtılaşması arasında bağ bulunduğu gerekçesiyle bu aşıyı programından çıkaran Danimarka'dan tüm dozları almaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya'dan Sputnik V aşısı almak için pazartesi Moskova'ya gideceğini anlatan Hamacek, "Rus aşısı sadece Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayı sonrası kullanıma alınabilir." dedi.

ÜLKEDEKİ ÇİN VE RUS AŞISI TARTIŞMALARI, 2 BAKANI YERİNDEN ETMİŞTİ

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Rus ve Çin aşısının kullanımına destek vermeyen Sağlık ve Dışişleri bakanlarına tepki göstermiş, daha sonra ise her iki bakan görevden alınmıştı.

Çekya'da son 24 saatte 5 bin 33 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 1 milyon 590 bin 124'e çıktığı ülkede, yaşamını yitirenlerin sayısı 38 artarak 28 bin 124 oldu.

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