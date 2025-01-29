Danimarka’dan Grönland alarmı! Başbakan bir günde üç başkente gitti

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Danimarka hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın yarı özerk Danimarka toprağı olan Grönland’ı satın alma girişimleri sonrası alarm verdi. Danimarka hükümeti bölgedeki askeri varlığını arttırmak için 2 milyar dolarlık program açıklarken Danimarka Başbakanı Mette Frediksen dün destek toplamak için Berlin ve Paris’in yolunu tuttu.

GEMİ VE İHA DESTEĞİ

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, “Arktik bölgenin güvenliği konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğumuzu bilmeliyiz. Bu nedenle bölgedeki varlığımızı güçlendirmeliyiz” dedi. Buna göre programın büyük kısmı askeri önlemler içeriyor. Danimarka, bölge koşullarına uygun üç gemiyi Grönland’a sevk edecek. Ayrıca geniş alanlarda gözetleme yapabilen iki insansız hava aracı (İHA) konuşlanacak. Askeri eğitimlere yönelik de finansal destek artırılacak.

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IRKÇILIKLA MÜCADELE

Bunların dışında hükümet, Grönlandlılara yönelik ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele için 3 yıl süreli genişletilmiş eylem planı açıkladı. “Göz ardı edilen Grönlandlı ayrımcılığını” ele almaya odaklanacak yeni eylem planına ilişkin yaklaşık 4.9 milyon dolar tahsis edildi. Eylem planı çerçevesinde Grönlandlılara, öz kimlik duygusunun pekiştirilmesi amacıyla, pasaportlarında milliyetlerinin “Grönlandlı” olarak yazılmasına izin verilecek.

AVRUPA TURUNA ÇIKTI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de Trump’ın tehditleri karşısında dün Berlin, Paris ve NATO’nun Brüksel’deki merkezine ziyaret düzenledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen Frederiksen, Danimarka’nın hem ulusal, hem de bölgesel güvenliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

BİLGİ NOTU

1953’ten bu yana Danimarka egemenliğinde olan Grönland, stratejik konumu ve zengin mineral kaynakları nedeniyle Trump’ın ilgisini çekiyor.