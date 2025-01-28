Danimarka'dan Gazprom'a izin

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Danimarka Enerji Ajansı, Gazprom'un alt şirketi Nord Stream 2 AG'ye Kuzey Akım 2'de belirli çalışmalar için izin verildiği belirtildi.
Çalışmaların, Kuzey Akım 2 boru hattını korumaya yönelik bazı bakım çalışmalarını kapsayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, sürecin 1 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında tamamlanacağı kaydedildi.
Açıklamanın ardından Gazprom'un hisseleri Moskova Borsası'nda yüzde 3,3'ten fazla yükseldi.
Rus gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatları, yaşanan patlamaların ardından Eylül 2022'de atıl duruma düşmüştü.