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Danimarka'da silahlı saldırı! Yaralılar var

#Danimarka#Alışveriş Merkezi#Silahlı Saldırı
Danimarkada silahlı saldırı Yaralılar var

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Amager bölgesindeki Field's adlı AVM’de silah saldırı düzenledi. Silah seslerinin duyulması üzerine müşteriler AVM’yi koşarak terk ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, silah saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Polis ayrıca, 1 kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını ifade ederek, AVM’de bulunanlardan yerlerinde durmalarını ve polis yardımını beklemelerini tavsiye etti.

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#Danimarka#Alışveriş Merkezi#Silahlı Saldırı

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