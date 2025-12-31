Danimarka'da mektup dağıtım hizmeti sonlandırıldı

Haberin Devamı

Danimarka'da mektup gönderiminin son yıllarda yüzde 90 düştüğü gerekçesiyle bu hizmetlerini sonlandırma kararı alan PostNord, yılın son günlerinde son mektuplarını dağıtarak nostaljik bir çağın da sonunu getirmiş oldu.

Ülkede 1624'ten bu yana mektup dağıtımı yapan PostNord'un yaptığı açıklamada, Danimarka’da dijitalleşme oranlarının yükselmesinin ardından mektup dağıtımını sonlandırma kararı alındığı belirtildi.

Danimarka'da eskiden günde çok sayıda mektubun gönderildiğine ancak 2000'li yıllarda mektuplara olan talebin hızla azaldığına değinilen açıklamada, şirketin kargo hizmetlerinde "en iyisi" olmak için faaliyetlerine devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, mektup dağıtımında 2 bin 200 çalışanın bulunduğunu, bunlardan 700 kişiye kargo hizmeti alanında tekliflerin yapılacağı, 1500 kişinin ise işten çıkarılacağı ifade edildi.

POSTA KUTULARI, BAĞIŞ İÇİN KULLANILACAK

Danimarka’nın sembollerinden biri olan kırmızı posta kutularına ilişkin açıklamada, kutuların büyük bir kısmının bağış amacıyla kullanılacağı bildirildi.

Danimarka sokaklarını yaklaşık 170 yıldır süsleyen kırmızı posta kutularından 1200'ünün ülke koleksiyonuna bağışlanacağı, böylece kültürel mirasın korunmasına da katkı sağlanacağı vurgulandı.

Posta kutularından 1000'inin ise internetten satışa sunulacağı, Danimarkalı sanatçılar tarafından süslenen posta kutularından 200'ünün de Ocak 2026'da açık artırmaya çıkarılacağı kaydedildi.

PostNord'un açıklamasında, "Posta kutuları, Danimarka'da pul ile 1851'de hayatımıza girdi. İlk kutular boyut ve renk olarak farklıydı ancak 1860'dan itibaren kırmızı renk ve tek tip oldular. Danimarka'daki posta kutuları en son 1876'da kavisli alt ve üst kapağıyla karakteristik bir hal aldı ve ulusal bir sembol haline geldi." ifadelerine yer verildi.

KARGOYLA MEKTUP DAĞITIMI SÜRECEK

Giderek küreselleşen dünyada siparişlerin kısa sürede teslim edilmesinin önemli olduğuna işaret edilerek PostNord'un kargo hizmetlerine devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, sadece Danimarka'nın değil, tüm İskandinav ülkelerinin şirket için önemli bir pazar olduğu belirtildi.

'ZOR BİR KARAR'

PostNord Üst Yöneticisi (CEO) Kim Pedersen de yaptığı açıklamada, "401 yıldır Danimarka'nın posta servisiyiz. Tarihimizin önemli bir bölümüne son vermek tabii ki zor bir karar. Danimarkalılar giderek dijitalleşiyor ve mektup gönderimi her geçen gün yok denecek kadar az." ifadelerini kullandı.

Çalışanların bir kısmının işten çıkarılmasını üzüntüyle karşıladığını kaydeden Pedersen, bu kişilere yardımcı olmak için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Pedersen, "emekliye ayrılan" kırmızı posta kutuları için de yeni bir "hayat" planlandığını aktararak "Bu kutuların Danimarka için özel bir anlam taşıdığını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.