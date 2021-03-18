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Dünya
DHA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Danimarka'da bulundu... Üç bin yıllık ama hala keskin!

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Danimarka'da bulundu... Üç bin yıllık ama hala keskin!

Danimarka’da Tunç Çağı'ndan kalma, 3 bin yıllık bir kılıç bulundu. Uzmanlar kılıcın şaşırtıcı bir şekilde çok iyi korunmuş olduğunu ve binlerce yıl sonra hala keskin olduğunu açıkladı.

Danimarka’nın Odense Şehir Müzesi arkeologları, ülkenin üçüncü büyük adası Funen’de 1.3 kilo ağırlığında 3 bin yıllık bronz bir kılıç buldu. Arkeologlar, kılıcın mükemmel durumda korunarak hala keskin olduğunu açıkladı.

Funen Adası’nda Odense Şehir Müzesi arkeologları, yapılan kazılarda Bronz (Tunç) Çağ’dan kalma mükemmel korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu. Müze Küratörü Jesper Hansen, kılıcın hala keskin ve çok nadir bir eser olduğunu belirtti.

Danimarkada bulundu... Üç bin yıllık ama hala keskin
Hansen, kılıcın adak olarak sunulduğunu ve bir beze sarılı bir şekilde gömüldüğünü ifade etti.

Müze yetkilileri, kılıcın kabzasının tahta, fildişi ve boynuzdan yapılmış olması nedeniyle üzerinden numuneler alınarak yaşının tam olarak belirleme çalışmaları yapılacağı ifade edildi.

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