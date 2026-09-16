Danimarka'da alarm: Savunma Bakanı'nın evinin yakınında şüpheli drone... 'Evde kalın' çağrısı yapıldı

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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Savunma Bakanı Jeppe Bruus'un yaşadığı Gladsaxe bölgesindeki villa mahallesinde drone bulunması üzerine polis operasyon başlattı. Bazı sokaklar trafiğe kapatılırken bölgeye bomba imha ekipleri ve uzaktan kumandalı bomba imha aracı sevk edildi, mahalle sakinlerinden ise evlerinden çıkmamaları istendi.

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kopenhag'ın yakınındaki Gladsaxe'de, Savunma Bakanı Jeppe Bruus'un evinin bulunduğu bölgede drone ihbarı üzerine güvenlik önlemleri alındı.

Polis, "şüpheli bir durumu" araştırmak amacıyla mahallenin bazı bölümlerini güvenlik çemberine aldı. Birkaç sokak trafiğe kapatılırken, çevrede yaşayanlardan evlerinde kalmaları istendi.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı EOD mühimmat imha uzmanları da inceleme için bölgeye gönderildi. Olay yerine ayrıca uzaktan kumandalı bomba imha aracı getirildi.

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DRONE'UN HOBİ AMAÇLI OLDUĞU BELİRLENDİ

Geniş çaplı incelemenin ardından Kopenhag Batı Polisi, alarma neden olan drone'un hobi amaçlı kullanılan bir cihaz olduğunu açıkladı.

Polis, drone'un herhangi bir tehlike oluşturmadığının belirlendiğini bildirerek bölge sakinlerinin risk altında olmadığını duyurdu.

"Tehlikesiz olduğu değerlendirilen bir hobi drone'u söz konusuydu ve bölge sakinleri için herhangi bir tehlike oluşmadı. Olay yerindeki incelemelerimizi tamamlamak üzereyiz. Her zamanki gibi olay daha ayrıntılı bir şekilde incelenecektir."

Açıklamanın ardından bomba imha ekipleri bölgeden ayrılırken, güvenlik amacıyla kurulan bazı barikatların da kaldırılmaya başlandığı belirtildi.

BAKAN BRUUS: HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Savunma Bakanı Jeppe Bruus da olayın ardından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde evinin çevresinde yoğun polis hareketliliği yaşandığını doğruladı.

Bruus, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba. Bu sabah özel evimin çevresinde çok sayıda polis vardı. Bunun nedeni, bölgede bir insansız hava aracı (drone) bulunmasıdır. Polisin bu tür bir olayı soruşturması tamamen normal bir prosedürdür." ifadelerini kullandı.

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Drone'un hobi amaçlı olduğunun belirlendiğini aktaran Bruus, "Size bunun bir hobi dronu olduğunu ve her şeyin kontrol altında olduğunu bildirebilirim. Polisler şimdi tekrar toparlanıyor. Herkes güvende olabilir" dedi.

DRONE'UN KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

BT'nin haberine göre, olay nedeniyle birkaç sokak trafiğe kapatıldı ve komşulardan evlerinde kalmaları istendi.

Ritzau'nun gün boyunca polis yetkililerine ulaşmaya çalıştığı ancak bilgi alamadığı belirtildi. Bu nedenle drone'un kime ait olduğu, Savunma Bakanı'nın evine ne kadar yaklaştığı ve polis ekiplerinin cihazın zararsız olduğuna nasıl karar verdiği konularında henüz ayrıntı bulunmuyor.

Danimarka Savunma Bakanlığı ise olayla ilgili ayrıca bir açıklama yapmadı.