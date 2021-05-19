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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.05.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Danimarka ülkedeki Suriyelileri göndermek için düğmeye bastı

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Danimarka ülkedeki Suriyelileri göndermek için düğmeye bastı

Suriyeli mültecilerin ikamet statüsünü iptal eden ilk Avrupa ülkesi olan Danimarka'da hükümet, iç savaştaki Suriye'nin bazı bölgelerinin mültecilerin geri dönmesi için güvenli olduğu konusunda ısrar ediyor.

Danimarka, Suriyeli sığınmacıları ülkesine gönderme konusunda aldığı karardan geri adım atmıyor.

Kopenhag yönetimi, 200’den fazla Suriyeli mültecinin ikametini iptal ederek, Suriye’nin bazı bölgelerinin mültecilerin geri dönmesi için güvenli olduğunu belirtti.

Danimarka, yakın zamanda Ruanda ile bir göç anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşma, Avrupa basınında Ruanda’da bir sığınmacı tesisi açmayı planladığına dair spekülasyonlara yol açtı.

Danimarka’da ‘Mültecileri geri gönderme’ protestosu
Danimarka’da ‘Mültecileri geri gönderme’ protestosu

Danimarka göçmenlik hizmetleri kurumu, ülkede hali hazırda 35 bin Suriyelinin bulunduğunu ve bin 200 mültecinin statüsünün yeniden değerlendirildiğini belirtti.

Danimarka’da yaklaşık 5 bin Suriyeli’ye “Geçici sığınmacı statüsü” verilmişti.

Danimarka ülkedeki Suriyelileri göndermek için düğmeye bastı

Öte yandan, başkent Kopenhag’da Christiansborg Sarayı Meydanı’nda toplanan göstericiler, Nisan ayında hükümetin Suriyeli mültecileri geri gönderme kararını protesto etmişti.

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