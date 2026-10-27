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Danimarka siyasetini sarsan istifa

Güncelleme Tarihi:

#Danimarka#Ulaştırma Bakanı#İstifa
Danimarka siyasetini sarsan istifa
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 13:55

Danimarka Ulaştırma Bakanı Signe Munk'un stres kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

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Danimarka Başbakanlığın, kabinede Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Signe Munk'un stres kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunduğunu açıkladı.

Karina Lorentzen Dehnhard'ın yeni Ulaştırma Bakanı olarak görevi devralacağı belirtilen açıklamada, Başbakan Mette Frederiksen'in bugün yeni bakan atamasını Danimarka Kralı Frederik'e sunacağı aktarıldı.

Munk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Stres nedeniyle sağlık sorunları yaşıyorum. Bu kapsamda görevimden ayrılma kararı aldım." ifadelerine yer verdi.

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#Danimarka#Ulaştırma Bakanı#İstifa

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