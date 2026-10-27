Danimarka siyasetini sarsan istifa

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Danimarka Başbakanlığın, kabinede Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Signe Munk'un stres kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunduğunu açıkladı.

Karina Lorentzen Dehnhard'ın yeni Ulaştırma Bakanı olarak görevi devralacağı belirtilen açıklamada, Başbakan Mette Frederiksen'in bugün yeni bakan atamasını Danimarka Kralı Frederik'e sunacağı aktarıldı.

Munk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Stres nedeniyle sağlık sorunları yaşıyorum. Bu kapsamda görevimden ayrılma kararı aldım." ifadelerine yer verdi.