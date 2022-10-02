Danimarka, Kuzey Akım 1 boru hattındaki sızıntının durduğunu açıkladı

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Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmiş ve sabotaj iddiası ortaya atılmıştı. Danimarka Enerji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattındaki sızıntıların durduğu belirtildi.

Öte yandan, dün Danimarka Enerji Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattını işleten şirket tarafından Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hattındaki basıncın dengelendiği konusunda bilgilendirildikleri belirtilerek, boru hattındaki sızıntının durduğu bildirilmişti.

İsveç Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Danimarka ve İsveç'teki sismologların söz konusu sızıntıların yakınında güçlü patlamalar kaydettiği aktarılmıştı. Alman Jeolojik Araştırma Merkezi GFZ ise, Danimarka'nın Bornholm Adası’ndaki bir sismografın iki kez ani artış kaydettiğini belirtmişti.

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İsveç Ulusal Sismik Ağı’nda (SNSN) öğretim görevlisi olan Björn Lund, sızıntıların yaşandığı bölgede 2.3 büyüklüğünde depreme benzer bir sarsıntı tespit edildiğini aktararak, ilk patlamanın Danimarka'nın Bornholm Adası’nın güneydoğusunda, ikinci ve daha güçlü olan patlamanın ise adanın kuzeydoğusunda olduğunu ifade etmişti.

İsveç, boru hatlarındaki sızıntıların ardından harekete geçmiş ve ön soruşturma başlatmıştı. İsveç Ulusal Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bir rapor oluşturduk ve suç sınıflandırması ağır sabotaj" demişti.

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