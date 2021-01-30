MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDanimarka Başbakanı Frederiksen'i tehdit eden kişi tutuklandı
GeriDünya Danimarka Başbakanı Frederiksen'i tehdit eden kişi tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 23:04 | Son Güncelleme:

Danimarka Başbakanı Frederiksen'i tehdit eden kişi tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Danimarka Başbakanı Frederiksen'i tehdit eden kişi tutuklandı
Abone Olgoogle-news

Danimarka’da sosyal medya üzerinden Başbakan Mette Frederiksen'i tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kuzey Jylland Polisince yapılan açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden Frederiksen’e yönelik tehditlerde bulunan 26 yaşındaki erkek şüpheli, 28 Ocak Perşembe akşamı Hobro kasabasındaki evinde gözaltına alındı.

Zanlı, dün "tehdit" suçlamasıyla Aalborg Şehir Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, şüphelinin cezaevine gönderilmesine ve 4 hafta sonra yeniden hakim karşısına çıkarılmasına hükmetti.

Zanlının, tehdit ettiği kişinin başbakan olması gerekçesiyle işlediği suçtan verilecek cezanın iki katına çıkarılabileceği kaydedildi.

Danimarka’da geçen hafta düzenlenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtı gösteride de Frederiksen’in maketini yaktıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle