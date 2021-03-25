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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞHABERLER
Haber Giriş: 25.03.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Danimarka Astrazeneca aşısının askıya alınma süresini uzattı

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Danimarka Astrazeneca aşısının askıya alınma süresini uzattı

Danimarka'da AstraZeneca aşısının kullanımının askıya alınma kararı üç hafta daha uzatıldı.

TRT Haber'den alınan bilgiye göre, tartışmaların odağındaki AstraZeneca aşısıyla ilgili Danimarka yeni bir karar aldığını duyurdu.

Avrupa'da krize neden olan AstraZeneca aşısı durdurma süresi ülkede 3 hafta uzatıldı.
Danimarka İlaç Ajansı kararın 'varsayılan yan etkiler' nedeniyle alındığını açıkladı.

AstraZeneca aşının güvenilirliğinin tartışılması olayı Danimarka'da pıhtılaşma şikayeti olan bir kişi hayatını kaybetmesiyle başlamıştı. 11 Mart tarihinden itibaren aşının kullanımı askıya alınmıştı.

18 Nisan tarihine kadar ülkede AstraZeneca aşısı kullanılmayacak.

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