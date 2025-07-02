Danimarka altı ay AB başkanı: Programda Türkiye ayrıntısı

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Bu dönemde, özellikle genişleme odaklı konular başta olmak üzere, AB-Türkiye ilişkilerine ilişkin beklenti pek yüksek değil. Danimarka, altı aylık programında Türkiye’ye herhangi bir atıf yapmadı.

Mevcut jeopolitik gelişmelerin AB’nin genişleme ihtiyacını ortaya koyduğu görüşünde olan Danimarka, Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova’yla genişleme müzakerelerinin ilerletilmesini planlıyor. Polonya Dönem Başkanlığı’nda Türkiye konusunda doğrudan genişleme odaklı bir atıf yapılmasa da “aday ülke statüsü ve AB Zirve kararları da dikkate alınarak yapıcı diyaloğun sürdürüleceği” mesajı verilmişti. Danimarka Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye’nin katılabileceği iki ana toplantı var. Bunlardan ilki Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich). İkincisi ise Danimarka’nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Siyasi Topluluğu (EPC) toplantısı.