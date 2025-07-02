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Danimarka altı ay AB başkanı: Programda Türkiye ayrıntısı

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#Avrupa Birliği#AB#Danimarka
Danimarka altı ay AB başkanı: Programda Türkiye ayrıntısı
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 07:00

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı altı aylığına Danimarka’ya geçti. “Değişen Bir Dünyada Güçlü Bir Avrupa” sloganını benimseyen Danimarka’nın öncelikleri savunma, göç, genişleme, rekabet ve yeşil dönüşüm.

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Bu dönemde, özellikle genişleme odaklı konular başta olmak üzere, AB-Türkiye ilişkilerine ilişkin beklenti pek yüksek değil. Danimarka, altı aylık programında Türkiye’ye herhangi bir atıf yapmadı.

Mevcut jeopolitik gelişmelerin AB’nin genişleme ihtiyacını ortaya koyduğu görüşünde olan Danimarka, Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova’yla genişleme müzakerelerinin ilerletilmesini planlıyor. Polonya Dönem Başkanlığı’nda Türkiye konusunda doğrudan genişleme odaklı bir atıf yapılmasa da “aday ülke statüsü ve AB Zirve kararları da dikkate alınarak yapıcı diyaloğun sürdürüleceği” mesajı verilmişti. Danimarka Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye’nin katılabileceği iki ana toplantı var. Bunlardan ilki Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich). İkincisi ise Danimarka’nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Siyasi Topluluğu (EPC) toplantısı.                                                         

 

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#Avrupa Birliği#AB#Danimarka

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