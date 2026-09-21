Danimarka, ABD ile Grönland anlaşmasının detaylarını açıkladı

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Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta Danimarka basınına konuşarak, ABD ile Grönland'da "kalıcı güvenlik kontrolü" kapsamında varılan anlaşmayı yorumladı. Rasmussen, NATO'nun ABD ile yapılan Grönland anlaşması kapsamında Arktik bölgesinin güvenliğini büyük ölçüde üstleneceğini belirtti.

ABD ile varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önceki söylemlerinin Grönland'da endişe oluşturduğunu, varılan anlaşmayla Grönlandlıların huzura kavuşacağını temenni ettiğini kaydetti.

Rasmussen, anlaşmanın, Arktik'teki güvenlik sorumluluğunun yalnızca Danimarka veya ABD'da bulunmadığı bir çerçevede olacağını ifade ederek, "Arktik bölgesiyle ilgilenen büyük ölçüde NATO olacaktır." dedi.

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Danimarkalı Bakan, anlaşmanın içeriği noktasında daha fazla detay vermek istemediğini dile getirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen

TRUMP'IN GRÖNLAND TALEBİ

ABD Başkanı Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland konusunda Danimarka ile bir anlaşma yaptıklarını bildirmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı yaklaşık 56 bin nüfuslu özerk bölge Grönland, bir süredir ABD Başkanı Trump'ın, burası üzerinde ABD'nin kontrol sağlaması gerektiği yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasında gerilime yol açmıştı.