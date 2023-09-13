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Daniel Fırtınası'nın Libya'da bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı

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#Libya#Sel#Dünya
Daniel Fırtınasının Libyada bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 15:05

Libya'nın doğusundaki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bine yükseldiği bildirildi. Yayınlanan uydu görüntüleri ise yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

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Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bine yükseldiği belirtildi.

Libya'nın doğusundaki hükümet tarafından yapılan açıklamada ise Derna'da şu ana kadar 5 bin 300 cansız bedene ulaşıldığı, can kaybı sayısının ikiye katlanmasından endişe edildiğini ifade edildi.

Açıklamada, bulunan cesetlerin büyük bir kısmının toplu mezarlara gömüldüğü kaydedildi.

Daniel Fırtınasının Libyada bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı

sel felaketi ülkede büyük bir yıkıma yol açarak yerleşim bölgelerini yok etti.

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Uluslararası Göç Örgütü (IOM), fırtınanın en çok etkilendiği kent olan Derna'da 30 bin kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

Altyapının da büyük hasara uğradığı kente, insani yardımların ulaştırılması için erişimin kısıtlı olduğu ifade edildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Felaketin ardından bölge çamurla kaplanırken felaketin yarattığı tahribat uydu görüntülerinde de yansıdı.

Daniel Fırtınasının Libyada bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı

İlk olarak Ege’de oluşan Daniel Kasırgası, Türkiye’de Marmara Bölgesi’nin batısı ve Trakya’da etkili olmuştu.

5 Eylül’de Ege ve Trakya’da etkisi olan kasırgada Türkiye’de 8, Yunanistan’da 15, Bulgaristan’da da 4 kişi öldü.

Yunanistan’da afetin yaralarını sarma çalışmaları halen devam ediyor. Tropik kasırganın Mısır’a doğru ilerlediği kaydediliyor.

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#Libya#Sel#Dünya

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