Damat vegan menü istemedi, gelin düğünü iptal etti!

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Sosyal medya günlerdir Sarah Jake isimli kullanıcıyı konuşuyor.

Damadın vegan yemek seçeneklerini menüden çıkarması sonrası düğünü iptal eden kadının paylaşımı viral oldu.

Başından geçenleri Reddit'te yayınladığı bir mesaj ile paylaşan ABD'li kadın şu ifadelere yer verdi;

'Düğün planlaması sırasında yemek dışında anlaşamadığımız pek bir şey olmadı. Ben ve ailem veganız. Bu yaşam tarzını seçmemizin pek çok nedeni var ve bunlardan biri de bazı sağlık sorunlarına sahip olmamız.'

Eşinin ailesinin ise et ağırlıklı beslendiğini belirten 25 yaşındaki Jake, menüye en az 4 tane vegan yemek seçeneği ekletmek sitediğini ancak müstakbel kocasının bunu 'para israfı' olarak gördüğünü yazdı.

Çift arasındaki tartışma sürerken 31 yaşındaki damat adayının tek başına verdiği karar ile menüdeki vegan seçeneklerin hepsini çıkarması Jake için bardağı taşıran son damla oldu.

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DAMAT KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: ANNEMİN FİKRİYDİ

Jake daha sonra yaşananları şu sözlerle anlattı;

'Geçen gün, tüm vegan seçeneklerini menüden tamamen öğrendim. Sinirden köpürüyordum. Onu aradım ama telefonunu açmadı. Bunun üzerine işyerine gittim ve orada onunla yüzleştim. Beni görünce afalladı ve bunun annesinin fikri olduğunu söyledi.'

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Söz konusu gönderi kısa sürede 3 binin üzerinde yorum aldı. Bazı kullanıcılar kadının düğünü iptal etme kararını çok sert bulurken kimi kullanıcılar ise 'Tanrı aşkına bu adamla evlenme' mesajları ile Jake'ın kararına destek oldu.

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