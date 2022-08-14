Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Damat vegan menü istemedi, gelin düğünü iptal etti!

Güncelleme Tarihi:

#Düğün #Sosyal Medya#ABD
Damat vegan menü istemedi, gelin düğünü iptal etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 11:08

ABD'de bir düğün vegan menü tartışması nedeniyle iptal oldu. Vegan gelin başından geçenleri sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral olan olay kullanıcıları ikiye böldü.

Haberin Devamı

Sosyal medya günlerdir Sarah Jake isimli kullanıcıyı konuşuyor.

Damadın vegan yemek seçeneklerini menüden çıkarması sonrası düğünü iptal eden kadının paylaşımı viral oldu.

Başından geçenleri Reddit'te yayınladığı bir mesaj ile paylaşan ABD'li kadın şu ifadelere yer verdi;

'Düğün planlaması sırasında yemek dışında anlaşamadığımız pek bir şey olmadı. Ben ve ailem veganız. Bu yaşam tarzını seçmemizin pek çok nedeni var ve bunlardan biri de bazı sağlık sorunlarına sahip olmamız.'

Eşinin ailesinin ise et ağırlıklı beslendiğini belirten 25 yaşındaki Jake, menüye en az 4 tane vegan yemek seçeneği ekletmek sitediğini ancak müstakbel kocasının bunu 'para israfı' olarak gördüğünü yazdı.

Çift arasındaki tartışma sürerken 31 yaşındaki damat adayının tek başına verdiği karar ile menüdeki vegan seçeneklerin hepsini çıkarması Jake için bardağı taşıran son damla oldu.

Haberin Devamı

DAMAT KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: ANNEMİN FİKRİYDİ

Jake daha sonra yaşananları şu sözlerle anlattı;

'Geçen gün, tüm vegan seçeneklerini menüden tamamen öğrendim. Sinirden köpürüyordum. Onu aradım ama telefonunu açmadı. Bunun üzerine işyerine gittim ve orada onunla yüzleştim. Beni görünce afalladı ve bunun annesinin fikri olduğunu söyledi.'

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Söz konusu gönderi kısa sürede 3 binin üzerinde yorum aldı. Bazı kullanıcılar kadının düğünü iptal etme kararını çok sert bulurken kimi kullanıcılar ise 'Tanrı aşkına bu adamla evlenme' mesajları ile Jake'ın kararına destek oldu.

Gözden Kaçmasın

Alec Baldwin katil olmuştu... FBIın raporu ortaya çıktı, sır perdesi aralandıAlec Baldwin katil olmuştu... FBI'ın raporu ortaya çıktı, sır perdesi aralandı!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulunduHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Trump’ın evinden Macron dosyası çıktıTrump’ın evinden Macron dosyası çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Düğün #Sosyal Medya#ABD

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi