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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 20.05.2021 - 07:44 | Son Güncelleme:

Damat nikahtan kaçtı, gelin konukla evlendi!

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Damat nikahtan kaçtı, gelin konukla evlendi!

Hindistan'da damat nikah töreninden kaçtı. Gelin ise törene gelen konuklardan biriyle dünyaevine girdi.

Son günlerde salgın ve fırtına haberleri ile gündemden düşmeyen Hindistan bu sefer hayli ilginç bir haber ile gündemde.

Ülkenin Uttar Pradeş eyaletine bağlı Kanpur kentindeki bir düğünde sıra dışı bir olay yaşandı.

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Dünyaevine girmeye hazırlanan damat nikah töreninden kaçtı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, her iki aile de damadı aramaya başladı.

Ancak tüm çabalara rağmen 'kaçak damar' bir türlü bulunamadı. Gözyaşlarına boğulan geline ise şaşırtan bir teklif geldi.

Konuklardan biri gelinin uygun bir erkekle evlenmesi önerisinde bulundu. Bu teklif aile tarafından da onaylanınca düğün devam etti.

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Ancak tek bir farkla; gelinin ailesi aile konuklar arasından yeni bir damat seçti.

Seçilen yeni damadın ailesi de bu durumu kabul edince ikili jet hızıyla dünyaevine girdi.

Hindistan'da geçtiğimiz aylarda da benzer bir durum yaşanmış, damadın kaçması sonrası gelin konuklardan birisiyle evlenmişti.

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