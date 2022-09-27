Damat kaçtı, gelin düğünü tek başına yaptı! Beklenen açıklama günler sonra geldi...

Haberin Devamı

Galler'de yaşayan 27 yaşındaki Kayley Stead dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile evlenemeyeceğini düğün günü damat nikahtan kaçınca öğrendi.

DÜĞÜNÜ TEK BAŞINA YAPTI

Genç kadın aylardır hazırlığını yaptığı ve hayalini kurduğu düğün günü büyük bir kalp kırıklığı içerisinde ortada kalsa da, 12 bin euro harcadığı düğünün heba olmasına izin vermedi ve düğünü damat olmadan ailesi ve arkadaşlarıyla yapmaya karar verdi.



Düğünün açılış konuşmasını kendi yapan Kayley, ilk dansını damat yerine babası ile yaptı, düğün pastasını kendi kesti hatta damat olmadan profesyonel fotoğraf çekimlerine bile katıldı.

Haberin Devamı

Düğün salonuna yıkılmadığını göstermek için 'aşırı iyiyim' isimli şarkı ile giriş yapan genç kadın gece boyunca sevdikleri ile dans edip eğlendi.



Kayley Stead'in kalp kırıklığı hikayesini bir zafere çevirmesi sosyal medyada büyük bir ilgi çekti. Genç kadının düğününe ait fotoğraf ve videolar kısa sürede viral hale gelirken İngiliz medyası da Kayley'in peşine düştü.

EVLENMELERİNE BİR SAAT KALA DAMADIN BABASI ARAYIP HABER VERDİ

This Morning isimli televizyon programına çıkan cesur gelin burada yaşadıklarını açık yüreklilikle anlattı. Düğün günü evlenmelerine bir saat kala damadın babasının kendisini arayarak durumu haber verdiğini anlatan Kayley, "Keşke beni terk edeceğine dair işaretler görseydim ama hiçbir işaret yoktu. Hiçbir ilişki mükemmel değildir ama açıkçası ben birbirimiz için yaratıldığımızı düşünüyordum" dedi.



Haberin Devamı

Düğün için aylarca uğraştığını ve çok para harcadığını ve bu nedenle de gününü mahvetmek istemediğini anlatan kadın,ifadelerini kullandı.

İngiliz gazetelerinin günlerdir peşinde olduğu damat Kallum Norton da bugün sessizliğini bozdu. The Sun gazetesine konuşan damat yaptıkları için özür dilemeyi reddetti ve bu konu hakkında konuşmayacağını belirtti.