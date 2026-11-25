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ABD'nin Oregon eyaletindeki Cannon Beach sahilinde araç kullanan bir adam, yapılan hava durumu uyarılarına rağmen gelgit dalgalarını daha yakından görmek için köpeğiyle birlikte deniz kenarına gitti.

Gelgit sırasında önce kumsaldaki köpeği, daha sonra da kendisi merdivenden suya düştü.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre dalgaya kapılan adam ve köpeği başka bir merdivene ulaşmayı başardı. İkili, denizden yara almadan çıktı.

Gelgit sırasında plajdan uzak durulması, okyanusun güvenli ve yüksek bir noktadan izlenmesi konusunda uyarı yapıldı. Plaja inen merdivenlerin gelgitleri izlemek için güvenli bir yer olmadığı kaydedildi.