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Daha yoksul ve umutsuz

#Afganistan#Taliban#Biden
Daha yoksul ve umutsuz

Afganistan, Taliban yönetimi altında geçen altı ayda dramatik bir dönüşüm yaşadı. Taliban saldırıları durduğu için Afganistan artık daha ‘güvenli’ ancak ülke daha yoksul ve umutsuz. On binlerce Afgan ülkesini terk etti.

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ABD’nin çekilmesiyle Taliban’ın 15 Ağustos’ta başkent Kabil’e girmesinin üzerinden altı ay geçti.

- Amerikan AP Ajansı’nın haberine göre; başlangıçta yaşanan korku ve paniğin ardından kadınlar sokaklara döndü ve birçok genç erkek de yeniden Batı tarzı kıyafetlerini giydi.

- 1990’larda olanın aksine bu kez Taliban, kadınların sınırlı da olsa çalışmasına ve eğitim almasına izin veriyor.

- Sağlık ve eğitim bakanlıkları ile Kabil Uluslararası Havalimanı’nda kadın personel işlerine dönmüş durumda.

- Kız çocukları ilkokula gidebiliyor ancak daha yüksek sınıflarda eğitime katılmaları pek çok bölgede aksıyor.

PARA ÇEKMEK SORUN

- Taliban, mart ayının sonuna kadar tüm engellerin kaldırılacağı sözünü verdi. Devlet üniversiteleri ise kademeli olarak yeniden açılıyor.

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- Ancak özellikle kadın hakları aktivistlerine yönelik baskı politikası sürüyor. Taliban’ın katı tutumu nedeniyle on binlerce eğitimli Afgan ülkesini terk etti.

- Öte yandan ülkede yoksulluk derinleşiyor. Parası olanlar bile haftalık sadece 200 dolar olan nakit çekme limitinden ötürü paraya erişmekte zorlanıyor.

Daha yoksul ve umutsuz

BİDEN’IN KARARINA TEPKİ

ABD Başkanı Joe Biden geçen cuma, Amerikan bankalarında rehin bekleyen Afganistan’a ait 7 milyar dolar ile 11 Eylül kurbanlarına tazminat ödenmesine karar verdi. Buna göre, paranın yarısı mağdur Amerikalı ailelere, kalanı Afganistan’daki Taliban kurbanlarına gidecek. Ancak uygulama Kabil’de tepkiyle karşılandı. ABD karşıtı gösteriler düzenleyen Afganlar, Biden’ı hırsızlıkla suçluyor.

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#Afganistan#Taliban#Biden

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