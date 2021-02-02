MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDaha sadece 4 yaşında... Koronayı 9 ayda yendi!
GeriDünya Daha sadece 4 yaşında... Koronayı 9 ayda yendi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Daha sadece 4 yaşında... Koronayı 9 ayda yendi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

ABDnin New Mexico eyaletinde koronavirüsten (Kovid-19) kurtulan 4 yaşındaki Stella Martin 9 ay sonra alkışlarla taburcu oldu. Martin’in ülkede yoğun bakıma kaldırılıp, taburcu olan en küçük hasta olduğu ifade edildi.

Amerika Birleşik Devleri (ABD) New Mexico eyaletinde 4 yaşındaki Stella Martin, geçtiğimiz yıl Nisan ayında sırt ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 teşhisi konuldu. Hastanede tedavi gören Martin 9 ay sonra dün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

21 GÜN KOMADA KALDI

Doktorlar, küçük kızın koronavirüsle savaşırken iyi antikorların omurga sistemine saldırdığını teşhis etti. Stellanın akciğerlerinin çökmeye başladığını ve 3 hafta komada kaldığını ifade eden doktorlar, koronavirüsü atlatan Martin’in aynı zamanda omurilik tedavisi gördüğünü söyledi.

Daha sadece 4 yaşında... Koronayı 9 ayda yendi

KOVİD-19’A YAKALANDIĞI GÜN BABASINI KAYBETTİ

Babasını hastaneye kaldırıldığı Nisan ayında koronavirüsten kaybeden 4 yaşındaki Martin’in virüsü babasından kaptığını ifade eden doktorlar, "Martin, kovid-19’u yenerek, ülkede yoğun bakıma kaldırılıp, taburcu olan en küçük hastamız" diye konuştu.

ABD’de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1901 artarak 452 bin 291’e yükseldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle