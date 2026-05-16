Daha ortada yasa yok ama Atina’da ‘deniz yetki’ paniği başladı

Son dört gündür Yunan kamuoyunda, Türk basınında yer alan spekülasyonlar üzerinden yasa tartışılırken, siyasilerden de peş peşe tepkiler geldi.

DENDİAS’TAN SERT ÇIKIŞ

Yunan hükümetinden Türkiye’nin hazırladığı deniz yetki alanları yasasına ilişkin farklı tonlarda açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas, Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın “provokasyon ve tehditlerden yılmayacağını” belirterek kara ve deniz sınırlarının “müzakere edilemez” olduğunu söyledi.







Türkiye karşıtı çıkışlarıyla bilinen Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ankara’yı “revizyonist hedefler” izlemekle suçlayarak gerilimi artırıcı bir tavır takındı. Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis ise, Dendias’ın sert çıkışına diplomatik fren yaparak, yatıştırıcı bir tonla, “bekle-gör” tavrını benimsedi. Uluslararası hukuka aykırı tek taraflı adımların yalnızca iç hukuk açısından geçerli olacağını savunan Yerapetritis, Atina’nın elinde Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler dahil birçok diplomatik platform bulunduğunu belirterek, bu kurumları gerektiğinde Ankara’yı şikâyet edebilecek merciler arasında gösterdi. “Sürdürülebilir bir barış için işbirliği yapmalıyız” sözleriyle de itidal çağrısı yaptı.