Daha önce hiç kullanılmamış gizli CIA aracı: 'Kalbiniz atıyorsa, sizi bulacağız'

ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), İran’da düşürülen bir ABD pilotunu kurtarmak için ilk kez kullandığı gizli teknoloji gündeme bomba gibi düştü. New York Post’un aktardığına göre “Hayalet Mırıltı” adlı sistem, kalp atışını izleyerek kayıp pilotun yerini tespit etti.

“KALBİNİZ ATIYORSA SİZİ BULACAĞIZ”

New York Post'a konuşan kaynaklar, sistemin insan kalbinin yaydığı elektromanyetik sinyali tespit etmek için uzun menzilli kuantum manyetometrisi kullandığını söyledi. Kaynaklar göre yapay zekâ destekli yazılım, tespit ettiği bu sinyali arka plan gürültüsünden ayırdı ve hedefin yerini belirlemede yardımcı oldu.

Program hakkında bilgi sahibi kaynak, teknolojiyi şu sözlerle anlattı:

“Stadyumda bir ses duymak gibi, ancak stadyum binlerce kilometre karelik bir çöl. Doğru koşullar altında, kalbiniz atıyorsa, sizi bulacağız.”

İLK KEZ SAHADA KULLANILDI

“Hayalet Mırıltı”nın sahada ilk kez kullanıldığı ve operasyonun Donald Trump ile CIA Direktörü John Ratcliffe tarafından Beyaz Saray’daki bilgilendirme toplantısında işaret edildiği belirtildi.

Teknolojinin, Lockheed Martin’in gizli geliştirme birimi "Skunk Works" tarafından üretildiği öne sürülürken, şirket konuyla ilgili yorum yapmadı.

ÇÖLDE 2 GÜN HAYATTA KALDI

“Kayıp pilot” olarak adlandırılan ve “Dude 44 Bravo” kod adıyla anılan ABD’li subayın, F-15 uçağının düşmesinin ardından bir dağ yarığında saklandığı ve iki gün boyunca İran birliklerinden kaçtığı aktarıldı.

Düşük elektromanyetik parazit, insan sinyalinin azlığı ve gece oluşan termal fark, sistem için “ideal ortam” olarak tanımlandı.

Hayalet Mırıltı isminin kasıtlı olarak tercih edildiğini belirten kaynak, "Normalde bu sinyal o kadar zayıftır ki, ancak hastane ortamında, sensörleri neredeyse göğse bastırırsak ölçebilir" dedi.

OPERASYONUN KIRILMA ANI

Kaynaklara göre arama-kurtarma operasyonunun dönüm noktası, “Hayalet Mırıltı”nın pilotu tespit etmesi oldu. Pilotun sinyal göndermek için saklandığı yerden çıkması gerektiği, bu anın tespiti kolaylaştırdığı belirtildi.

TRUMP: YAKLAŞIK 65 KİLOMETRE UZAKTAN TESPİT EDİLDİ

Trump, pilotun yaklaşık yaklaşık 65 kilometre uzaklıktan tespit edildiğini söyledi. Ancak bu mesafenin ilk tespit mi yoksa sonraki takip sürecine mi ait olduğu netlik kazanmadı.

Trump, operasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu pilotu bulmak samanlıkta iğne aramak gibiydi ve CIA inanılmazdı.”

Teknolojinin "gizli bilgi olabileceğini" belirten Trump, Ratcliffe'in bundan bahsederse hapse atması gerekeceğini ve onu hapse atmak istemediğini, bunu hak etmediğini söyleyerek şaka yaptı.

Trump, 3 Ocak'ta Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'yu kaçırdıkları operasyon sırasında Venezuela savunmasını devre dışı bırakmak için "Discombobulator" adlı bir silah kullanıldığını söylemişti.

GELECEKTE F-35’LERDE KULLANILABİLİR

İddiaya göre teknoloji daha önce Black Hawk helikopterlerinde test edildi. İlerleyen dönemde F-35 savaş uçaklarına entegre edilebileceği kaydedildi.

Uzmanlar ise sistemin “her koşulda çalışmadığını”, özellikle düşük parazitli ortamlarda etkili olduğunu ve yüksek işlem gücü gerektirdiğini vurguladı.

“BU TEKNOLOJİYİ KİMSE BİLMİYOR”

Kaynaklar, sistemin gizliliğinin korunmasının en önemli nedenlerden biri olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:

“İnsanların bu teknolojinin bu mesafeden mümkün olduğunu bile bildiğini sanmıyorum.”

GİZLİ SAVAŞ TEKNOLOJİLERİ GÜNDEMDE

Bu gelişme, ABD’nin sahada kullandığı ileri teknoloji sistemleri yeniden gündeme taşırken, modern savaşta yapay zekâ ve kuantum tabanlı araçların rolünü de gözler önüne serdi.