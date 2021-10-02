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Daha ilk derste başına gelmeyen kalmadı... Yoga eğitmeni bacağını kırdı!

#Çin#Yoga#Bacağı Kırıldı
Daha ilk derste başına gelmeyen kalmadı... Yoga eğitmeni bacağını kırdı

Son yıllarda gerek beden gerekse ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle ilgi gören yogada bir hayli zorlayıcı egzersizler de yer alıyor. Anavatanı Hindistan olan ancak uzak doğu ülkelerinde de yoğun olarak yapılan yoga dünya basının manşetlerinde oldukça talihsiz bir 'kaza' haberiyle yer aldı.

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Çin'in doğusunda bir yoga dersinde yaşananlar önce ülke sonra da dünya basınına taşındı.

Soyadının Wang olduğu açıklanan bir kadın ilk özel dersini almak için gittiği yoga stüdyosunda eğitmenin uyguladığı kuvvet yüzünden kırılan uyluk kemiği için dava açtı.

Li adındaki eğitmen öğrencisinden 'ejderha pozu' denen hareketi yapmasını istedi. Kalça kaslarını açan ve siyatik ağrılarına iyi geldiği söylenen bu duruş 'ön hamle' olarak bilinen lunge egzersizi hareketine benziyor.

Bayan Wang hareketi yapsa da eğitmen duruşunun doğru olmadığını söyleyerek kadını zorlayıp uyluğunu aşağı doğru bastırmaya başladı. Eğitmen bacağını çok fazla bastırınca çok şiddetli bir adı duyduğunu anlatan kadının uyluk kemiği bir anda kırıldı.

Bir anda hareket edemeyecek hale gelen kadın eğitmen tarafından hastaneye götürüldü ve bacağında açık kırık meydana geldiği anlaşıldı.

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Daha ilk derste başına gelmeyen kalmadı... Yoga eğitmeni bacağını kırdı

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Yoga stüdyosu kadının tıbbi harcamaları için 50 bin yuan (yaklaşık 8 bin dolar) ödemeyi kabul etti. Ancak 16 gün boyunca hastanede kalan ve hala yürüyemediğini iddia eden kadın gelecekte yapacağı sağlık harcamalarını da talep etti.

Bacağı kırılan kadın canının çok yandığını ve yaşadıklarının ileride de ona masraf çıkaracağını söyleyerek kurumu dava edeceğini açıkladı. Yoga stüdyosu da bunun üzerine bir açıklama yaparak davaya hukuki yönden hazırlandıklarını aktardı.

Çinli ortopedi uzmanları kırık bir femur kemiği kadar ciddi olmasa da son zamanlarda yoga kaynaklı çok fazla yaralanmayla karşılaştıklarını aktarıyor. Uzmanlara göre bu kişiler yoga yapmaya çalışırken kendilerini fazla zorlayarak bedenlerinin sınırlarını aşmaya çalışan ve sağlıklarına zarar veren çoğu genç yaştaki kadınlar.

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#Çin#Yoga#Bacağı Kırıldı