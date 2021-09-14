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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.09.2021 - 23:54 | Son Güncelleme:

Daha hızlı internet için One Web'in 34 uydusu daha uzaya fırlatıldı

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Daha hızlı internet için One Web'in 34 uydusu daha uzaya fırlatıldı

Rusya, dünyaya hızlı internet sağlamayı amaçlayan İngiltere merkezli küresel iletişim şirketi One Web'in 34 uydusunu daha başarıyla uzaya fırlattı.

Rusya Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamaya göre, fırlatma TSİ ile 21.10'da Kazakistan’ın güneyinde yer alan Baykonur Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi.

One Web'e ait 34 uydu daha Rus yapımı "Soyuz-2.1B" roketiyle uzaya gönderildi. Fırlatılan uydular yaklaşık 3,5 saat sonra uzayda yerleşmeye başlayacak.

Roscosmos’un alt grubu olan Glavcosmos ile Arianespace ve Starsem şirketleri arasındaki ticari sözleşme çerçevesinde yapılan bu fırlatma ile One Web’in uzayda bulunan toplam uydu sayısı 322’ye yükseldi. Daha önce One Web’in, 2022'ye kadar 650 uyduyu uzaya göndermeyi planladığı bildirilmişti.

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