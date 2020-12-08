MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDaha göreve bile başlamadı ama... Biden'dan 100 gün sözü
GeriDünya Daha göreve bile başlamadı ama... Biden'dan 100 gün sözü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 23:42 | Son Güncelleme:

Daha göreve bile başlamadı ama... Biden'dan 100 gün sözü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Daha göreve bile başlamadı ama... Biden'dan 100 gün sözü
Abone Olgoogle-news

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, göreve başladıktan sonra 100 gün içinde Amerikan halkına en az 100 milyon doz aşı sözü verdi. Biden, ABD halkından salgının yavaşlaması için 100 gün boyunca maske kullanmalarını istedi.

Wilmington'da sağlık ekibini tanıtan Biden, California Başsavcısı Xavier Becerra'yı Sağlık Bakanlığı görevine getireceğini açıkladı.
Amerikan halkının aşılanmasının ülke tarihindeki "en zor ve en maliyetli operasyonlardan" biri olacağına dikkati çeken Biden, ABD Kongresine aşı için fon oluşturulması çağrısı yaptı.

Biden, "Milyonlarca Amerikalı aşı için aylarca bekleyebilir. Aşı geliştirmek üstün bir görev, dağıtımı da en az onun kadar zorlu olacak." dedi.
Göreve başladıktan sonra 100 gün içinde Amerikan halkına en az 100 milyon doz aşı sözü veren Biden, ABD halkından salgının yavaşlaması için 100 gün boyunca maske kullanmalarını istedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle