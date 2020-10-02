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Dünya
DHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 18:37 | Son Güncelleme:

Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü

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Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü
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Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan'ın başlattığı karşı harekat sonucu, Ermeni sivillerin Dağlık Karabağ'ı terk etmeye başladıkları ifade edildi.

Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirmeye devam ediyor.

Dağlık Karabağ'da Mardakert bölgesinde yaşayan Ermeni asıllı bir kadın, Durumumuz çok kötü. Burada yaşamak imkansız. Her şey yerle bir oldu. Ev kalmadı, ağaçlar bile yanıyor. Köprüler ve yollar çöktü ifadelerini kullandı. Öte yandan, ağır darbeler yiyen Ermenistan Ordusunda tam bir bozgun havası yaşanıyor. Azerbaycan Ordusu karşısında tutunamayan birlikler, mevzilerini terk ederek Ermenistan'a doğru kaçtığı ifade edildi.

Azerbaycan yoğun bombardıman başlattı
Azerbaycan yoğun bombardıman başlattı

Dağlık Karabağdan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü

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