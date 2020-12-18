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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 23:37 | Son Güncelleme:

Dağlık Karabağ'da Rus asker hayatını kaybetti!

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Dağlık Karabağ'da Rus asker hayatını kaybetti!
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Ermenistan'ın işgali döneminde Dağlık Karabağ'da döşenen mayının patlaması sonucu bir Rus subayı hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ'ın Şuşa bölgesinde mayın temizleme çalışmaları esnasında patlama oldu.

Mayının patlaması sonucu yaralanan bir Rus subayı, hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi.

Subayın, Rusya Uluslararası Mayın Eylem Merkezi'nde görevli olduğu belirtildi.

Geçen ay, Dağlık Karabağ'ın Sukavuşan bölgesinde cenaze arama çalışmaları esnasında mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olmuş, bölgede geçici görevli bir Rus askeri yaralanmıştı.

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