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Dağıstan Cumhuriyeti’nde 3 gün yas! Aliyev'den Putin ve Melikov'a taziye mesajı

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#Rusya#Dağıstan#Ulusal Yas
Dağıstan Cumhuriyeti’nde 3 gün yas Aliyevden Putin ve Melikova taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 11:48

Rusya’nın Dağıstan Cumhuriyeti’nde bir sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı terör saldırısı sonrası 24-25-26 Haziran’da yas ilan edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dağıstan Başkanı Sergey Melikov'a taziye mesajı gönderdi.

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Rusya Federasyonu’nda bulunan Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde bir sinagog ve iki kiliseye terör saldırı düzenlendi. Rus medyası, saldırıda 6 teröristin öldürüldüğünü, 15’ten fazla polis memuru, Ortodoks Kilisesi Rahibi Nikolay’ın ve sivillerin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Dağıstan Cumhuriyeti Başkanı Melikov, düzenlenen saldırı ile ilgili açıklamasında, “Bugün Dağıstan ve tüm ülke için bir trajedi günüdür. Terörist saldırıları düzenleyenlerin arkasında kimlerin olduğunu ve hangi hedefin peşinde olduklarını araştırıyoruz. Dağıstanlı polisler, canları pahasına bu insanlık dışı saldırılara karşı koyan ilk kişiler oldular. Kurbanların ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ölü ve yaralıların ailelerine maddi yardım sağlanacaktır” dedi. Dağıstan’da saldırı sonrası 24-25-26 Haziran tarihinde yas ilan edildi.

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Melikov bugün, saldırıda hedef alınan sinagog ve kiliseleri ziyaret etti.

Dağıstan Cumhuriyeti’nde 3 gün yas Aliyevden Putin ve Melikova taziye mesajı

ALİYEV'DEN TAZİYE MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dağıstan Başkanı Sergey Melikov'a taziye mesajı gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, Dağıstan'da düzenlenen silahlı saldırılar sonucu siviller ile polislerin öldürülmesi haberinin kendisini ve Azerbaycan halkını derinden sarstığını belirtti. Aliyev, “Bu kanlı saldırıyı Azerbaycan halkı ve kendi adıma şiddetle kınıyorum. Terörün her türlü şekli ve tezahürüne karşı mücadeleyi destekliyoruz. Size, Dağıstan halkına, mağdurların ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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#Rusya#Dağıstan#Ulusal Yas

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