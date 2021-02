Dağıldılar

Sahnede yüzlerini göstermeyen ve robot kıyafetleri giyen ikili 46 yaşındaki Thomas Bangalter ve 47 yaşındaki Guy-Manuel de Homem-Christo’nun grubu neden dağıttıkları bilinmiyor. Grubun dünyaca ünlü şarkıları arasında ‘Get Lucky’, ‘Around the World’, ‘One More Times’ ve ‘Lose Yourself to Dance’ yer alıyor.

MODEL DEĞİLİZ

Rolling Stone dergisine konuşan de Homem-Christo, robot maskeleri takmaları hakkında “Bizler performansçı veya model değiliz, insanların dış görünüşlerimizi görmeleri eğlenceli değil. Ama robotlar onları heyecanlandırıyor” demişti.

GRAMMY ALMIŞLARDI

İlk albümleri olan Homework dans müziğinde bir dönüm noktası olarak görülürken 2013’te Pharel Williams ve Nile Rodgers’ın da yer aldığı retro-disko şarkıları Get Lucky tüm dünyada dinlenmişti. Şarkının yer aldığı Random Access Memories albümü de 2014’te Grammy ödülüne layık görülmüştü.