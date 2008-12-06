Dağdan ölüm geldi

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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Antarabangsa bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.



KONUT ALANLARIYLA İRTİBAT KESİLDİ

Şafak sökmeden önce meydana gelen toprak kayması evlerin toprağa gömülmesine ve bölgedeki konut alanlarıyla irtibatın kesilmesine neden olduğu.

Polis görevlileri, askerler ve tıp görevlilerinden oluşan 160 kişilik bir kurtarma ekibinin toprak kaymasının meydana geldiği bölgeye ulaştığını kaydeden yetkililer, şu ana kadar 4 cesedin çıkarıldığını, 15 kişinin da yaralı olarak kurtarıldığını söyledi.

Toprak kaymasına neyin neden olduğu konusunda ise henüz bir açıklamada bulunulmadı.