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'Dağ' uçuşlu Sevgililer Günü kampanyası

#Japonya#Fuji Dağı#Sevgililer Günü
Dağ uçuşlu Sevgililer Günü kampanyası

Bir Japon havayolu şirketi sıra dışı bir Sevgililer Günü kampanyası düzenledi. Kampanyanın teması ise 'dağ turu' olarak belirlendi.

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Japonya’da Sevgililer Günü'ne özel kampanya başlatan bir havayolu şirketi, 1 milyon yene (yaklaşık 120 bin lira) kiraladığı uçak ile 6 yolcu için Fuji Dağı üzerinde özel tur gerçekleştirecek.

Japonya'da hizmet veren özel havayolu şirketi Jetstar, Sevgililer Günü nedeniyle farklı bir kampanyaya imza attı. Şirket, 180 yolcu kapasiteli bir Airbus A320 yolcu uçağını en fazla 6 kişilik bir gruba kiralayacağını duyurdu.

Narita Uluslararası Havaalanı'ndan başlayıp aynı noktada sona erecek 2 saatlik uçuşta Fuji Dağı üzerinde dairesel bir tur vadeden firma, fiyat olarak ise 1 milyon yen (yaklaşık 120 bin lira) belirledi.

İki pilot ve 1 kabin görevlisinin eşlik edeceği uçuş için 7-16 Aralık tarihleri arasında internet sitesi üzerinden başvuruları kabul edeceğini açıklayan şirket, tura katılmaya hak kazanan kişilerin ise çekilişle belirleneceğini duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların uzun süredir özgürce seyahat edemediğine dikkat çeken Jetstar, "Birlikte vakit geçiremediğiniz günleri telafi etmek için neden Sevgililer Günü'nde özel uçuş yapmıyorsunuz?" sloganıyla çiftleri kampanyaya katılmaya çağırdı.

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#Japonya#Fuji Dağı#Sevgililer Günü

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