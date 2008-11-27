Çuvalı temizleyen paşa Obama'nın danışmanı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD’nin 44. Başkanı seçilen Barack Obama, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nin (NSC) başına, Türkiye’yi yakından tanıyan ve Türk Genelkurmayı ile iyi ilişkiler içinde çalışmış bir emekli General olan James Jones’u getiriyor.

James Jones, Türk-Amerikan ilişkilerinin en sorunlu zamanlarından biri olan "2003-2006" döneminde NATO ve ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı (SACEUR-EUCOM) olarak görev yapmıştı.



Tezkere ve "çuval olayı" ABD-Türkiye ilişkilerini bozmuştu



1 Mart tezkeresinin ardından yaşanan "çuval geçirme" olayı, Türk Genelkurmayı ile ABD’nin Ortadoğu Bölgesi Komutanlığı olan CENTCOM arasında "son derece zor ve soğuk" olan ilişkilere neden olmuştu.



Obama’nın "bir numaralı" Ulusal Güvenlik Danışmanı



Yine aynı dönemde, General James Jones, bu soğukluğu gidermek ve ilişkileri onarmak için çok çaba harcamıştı. James Jones, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Barack Obama’nın "bir numaralı" Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak, 20 Ocak günü göreve başlayacak olan yeni ABD Başkanı’na "dış politika ve ulusal güvenlik" konularındaki "en yakın isim" olacak.



"Bush Ailesi’ne yakın biri" olan Gates Pentagon'un başında kaldı



Obama, "Bush Ailesi’ne yakın biri" olarak bilinen Savunma Bakanı Robert Gates’ten de görevde kalmasını istedi. Gates, "en az bir yıl daha" Pentagon’un tepesindeki isim olarak çalışacak.