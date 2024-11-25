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Çürük raporu için kilo aldı: Hapis cezası verildi

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#Güney Kore#Asker#Çürük Raporu
Çürük raporu için kilo aldı: Hapis cezası verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 11:52

Güney Kore'de bir kişi, askerlik hizmetinden muaf olabilmek için kasıtlı olarak kilo aldı. Mahkeme, 26 yaşındaki kişinin gıda alımını iki katına çıkaran özel bir rejim uyguladığını tespit etti ve hapis cezası verdi.

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Güney Kore'de mahkeme askerlik hizmetinden kaçmak için kasıtlı olarak kilo alan 26 yaşındaki şahsı suçlu buldu.

Yargıç, askerlik muayenesinden önce aşırı derecede yemek yiyen ve sonunda obez olarak sınıflandırılan şahsa 1 yıl ertelenmiş hapis cezası verdi.

Sanığa günlük gıda alımını iki katına çıkaran özel bir rejim hazırlayan arkadaşı ise, 6 ay ertelenmiş hapis cezası aldı.

Güney Kore medyasına göre, sanık ilk fiziksel muayenesi sırasında savaş görevine uygun olarak değerlendirildi, ancak final muayenesinde 102 kilonun üzerine çıkarak, obez olarak sınıflandırıldı ve bir devlet kurumunda savaş dışı bir rolde hizmet etmesine izin verildi.

Güney Kore'de 18 yaşın üzerindeki tüm sağlıklı erkekler en az 18 ay boyunca orduda hizmet ediyor.

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#Güney Kore#Asker#Çürük Raporu

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