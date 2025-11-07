Çürük dişi onaran jel

Haberin Devamı

İngiltere’deki Nottingham Üniversitesi’nden uzmanlar, diş minesini onarmaya ve yeniden oluşturmaya yardımcı olabilecek bir jel geliştirdi. Sonuçları Nature Communications isimli akademik dergide yayımlanan çalışma kapsamında geliştirilen protein bazlı maddenin, bebeklerde mine gelişimini sağlayan özellikleri taklit ettiği belirtildi.

Çalışmanın baş araştırmacısı biyomedikal mühendisliği ve biyomalzemeler profesörü Alvaro Mata, ilk ürünü gelecek yıl piyasaya sürmeyi umduklarını aktardı. Diş minesindeki bozulmalar diş çürükleri ve ağız sağlığının yanı sıra diyabet ve kalp-damar hastalıklarıyla da ilişkilendiriliyor.