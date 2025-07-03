Cumhuriyetçiler ve Demokratlar anlaştı: B-2'ler İsrail yolcusu mu?

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İran'ın nükleer silah geliştirmesi ihtimaline karşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yok ettiğini" söylediği Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri vuran B-2 bombardıman uçakları ve sığınak delici bombaların İsrail'e verilmesi gündeme geldi.

Fox News'te yer alan habere göre, Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti milletvekilleri, Trump'a İsrail'e B-2 bombardıman uçakları ve sığınak delici bombalar gönderme yetkisi veren bir yasa tasarısı önerdi.

ABD'li temsilciler Josh Gottheimer ve Mike Lawler, Trump'ın “İran nükleer silah geliştirmeye çalışırsa İsrail'in tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak için önlemler almasına” izin vermek amacıyla bu tasarının önerildiğini açıkladı.

Gottheimer yaptığı açıklamada, "Amerika'nın en büyük düşmanlarından biri olan İran, asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle bu ayın başlarında askeri eylemlerimizi güçlü bir şekilde destekledim. İran, askerlerimiz de dahil olmak üzere çok sayıda Amerikalıyı öldürdü ve önemli demokratik müttefikimiz İsrail'e defalarca saldırdı. İsrail, İran'a karşı kendini savunabilmeli ve İran'ın nükleer kapasitesini yeniden inşa edememesini sağlamalıdır” dedi.

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Lawler, "Bu yasa tasarısı, başkana İsrail'e Tahran'ı caydırmak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için ihtiyaç duydukları araçları ve eğitimi sağlama yetkisi veriyor" ifadesini kullandı.

Yasa tasarısına göre Trump, İran'ın nükleer programını ilerletmesi durumunda, ABD ulusal güvenliği için "B-2'lerin ve bombaların İsrail'e gönderilmesinin" hayati önem taşıdığını Kongre'ye gerekçelendirmesi gerekecek.

Tasarıda, Trump'ın “İsrail'in İran'ın yeraltı nükleer altyapısını yok etmek için başka hiçbir yolu olmadığına dair belge” temin etmesi gerektiği belirtildi.

HENÜZ HİÇBİR ÜLKEYE VERİLMEDİ

2024 itibarıyla ordusunda 24 adet B-2 uçağı bulunan ABD, şu ana kadar hiçbir yabancı ülkeye bu uçaklarını vermedi.

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İsrail basınına göre, B-2 uçaklarının İsrail'e verilmesi, İsrail ordusunun bu uçakları doğrudan kontrol etmesine veya kalıcı olarak envanterinde bulundurmasına olanak sağlamayacak.

ABD'NİN SALDIRISI SENATO'DA TEPKİ ALDI

Trump, emriyle düzenlenen "Midnight Hammer" operasyonuna, Senato'da tepki gösterildi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Senatör Jeanne Shaheen, saldırıların bölgede tansiyonu yükselteceğine ve İran tarafından gerçekleşecek karşı saldırıların kaçınılmaz olacağını belirtti.

Shaheen, İran yönelik saldırılara ilişkin "Bu, yalnızca ABD'nin İran ile müzakerelerini değil, aynı zamanda bölgedeki Amerikan askerlerinin, diplomatların, ailelerinin ve gurbetçilerin güvenliğini de tehlikeye atmaktadır” dedi.

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Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “Amerikan halkı yabancı savaşlarla ilgilenmiyor” ifadesini kullandı ve barış için dua ettiğini söyledi.