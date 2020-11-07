Cumhuriyetçiler bile Trump’a tepkili... 'Hile varsa kanıt göster'

ABD seçimlerinde bir asrı aşkın geleneğe göre, seçim adeta iki karşıt ordu arasında savaş gibi geçiyorsa, yenilgiyi kabul eden aday, diğerini kutlama konuşmasıyla gerilimi sona erdirir barış sağlanır.

TEBRİK EDECEK Mİ

Ancak, Başkan Trump’ın sayımları mahkeme kararıyla geçici olarak durdurarak seçim sonucunu kendi lehine çevirme çabası, savaş alanından çıkma isteği göstermediği şeklinde yorumlanıyor. Kâğıt üzerindeki hesaplara göre kazanmak için gerekli 270 seçici delege sayısını geçeceği hesaplanan rakibi Joe Biden’a zeytin dalı sunmak bir yana, Trump’ın kendisini galip gibi gösteren tavrı şimdiye kadar pek görülmüş bir şey değil. Donald Trump’ın Biden’ı tebrik etme konuşması yapmayı reddetmesi durumunda, 124 yıllık Amerikan geleneğini bozmuş olacağı konuşuluyor.



ABD’de karşıt grupların gösterileri sürüyor.

‘SAYGI DUYMALIYIZ’

Trump’ın ‘seçimleri çalıyorlar’ iddiasına kendi partisi içinden de tepkiler gelmeye başladı. Cumhuriyetçi Parti Illinois eyaleti milletvekili Adam Kinzinger, Trump’ın iddiaları için bir dizi eleştiri paylaşarak, “Bu artık çılgınlık oluyor” ifadesini kullandı. Her oyun sayılmasını istediklerini belirten Kinzinger, “Yasal olmayan elbette sayılmaz, ancak, sahtekârlık ile ilgili yasal endişeleriniz varsa kanıtı sunun ve mahkemeye götürün” diye yazdı.

Maryland Eyaleti Valisi Larry Hogan ise daha açık sözlü ifadelerle, “Başkan’ın bu akşam Demokratik sürecimizi baltalayan yorumlarının savunulacak tarafı yok. Amerika oyları sayıyor ve sonuçlara her zaman olduğu gibi saygı duymalıyız” dedi.