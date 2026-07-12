Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham öldürüldü mü? İddialar peş peşe geldi

Haberin Devamı

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ofisinden konuya ilişkin bilgi verildi. Ofisin açıklamasında, 2003'ten bu yana Senatoda görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, dün gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail'e verdiği destekle tanınan Graham'ın "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, ABD'li Senatör'ün ölümüne şüpheyle yaklaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakın siyasi isimlerden olan ve savunma ile dış politika konularında Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimleri arasında gösterilen Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmüştü.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Graham, özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğin artırılmasını istemişti.

Haberin Devamı

İRAN'IN İNTİKAM TEHDİDİ

Trump'ın sadık destekçisi olan aşırı sağcı aktivist Laura Loomer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya, Lindsey Graham'ı zehirledi mi?" ifadesini kullandı. Loomer, Rusya'nın İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze ve defin törenine heyet gönderdiğini belirterek İran Devrim Muhafızları Ordusunun kendisini, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Senatör Graham'ın "öldürülmesi çağrısı" yaptığını öne sürdü.

Graham'ın ölümüne ilişkin ciddi bir soruşturma yapılması gerektiğini savunan Loomer, Senatör Graham'ın bir gün önce Ukrayna'da bulunduğuna dikkati çekerek "Çalışanlarına göre (Graham) aniden rastgele bir hastalıktan öldü. Rusya, bir ABD Senatörü'nü mü öldürdü?" ifadelerini kullandı. Loomer, bir diğer paylaşımında, Graham'ın 5 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak "5 gün önce Senatör Lindsey Graham, İran Devrim Muhafızları Ordusunun kendisini suikastle tehdit ettiğine ilişkin paylaşım yaptı." ifadesini kullandı. Graham'ın, Ukrayna'dan dönüşünün ertesi günü hayatını kaybetmesini şüpheyle karşıladığını belirten Loomer, "Bu, tesadüf gibi hissettirmiyor." dedi.

Haberin Devamı

Aşırı sağcı aktivist Laura Loomer

"RUSYA'YA YAPTIRIM ÇAĞRILARI YÜZÜNDEN HEDEF ALINMIŞ OLABİLİR"

İsrail politikalarına yakınlığıyla bilinen Dünya Değerleri Ağı adlı Yahudi kuruluşunun kurucusu Haham Shmuley Boteach de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 gün önce İran, Amerika'nın en büyük Senatörü'nü öldürmekle tehdit etti. Şimdi (Graham) Ukrayna'dan dönüşünden bir gün sonra öldü. Ne oluyor?" ifadelerine yer verdi. Boteach, yaptığı diğer paylaşımda Graham'ın ölümünden İran'ın sorumlu olabileceğini savunarak "Söz verdikleri gibi (Graham'ı) öldürdüler mi?" diye konuştu.

LibertyLockDown adlı YouTube kanalının sahibi, sosyal medya kullanıcısı Clint Russell da X hesabından yaptığı paylaşımda, Graham'ın ölümünden Rusya'nın sorumlu olabileceğini iddia etti. Russell, Graham'ın Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya yaptırım çağrıları nedeniyle "hedef olabileceğini" iddia etti.

Haberin Devamı

GRAHAM'İN UKRAYNA VE İSRAİL İLE İLİŞKİSİ

Özellikle Tel Aviv yönetimine verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınan ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin bu ülkeye askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrısında bulunmuştu. "Biz 2. Dünya Savaşı'nda ne yaptık? Almanları aç bırakmamız hakkında bir anlığına bile olsa hiç düşündük mü? Tüm kentleri tamamen yıkana kadar bombalamadık mı?" diye ABD'nin yaptıklarını hatırlatan Graham, İsrail'in de bir savaşın içinde olduğunu, ülkesi gibi benzer şeyleri yapabileceğini savunmuştu.

Graham, İkinci Dünya Savaşı ile Ekim 2023'teki İsrail'in Gazze'ye saldırılarını birbirine benzeterek, "7 Ekim'de yaşananların Yahudiler için kesinlikle varoluşsal bir tehdit olduğunu" iddia etmişti. İran'ın nükleer programına yönelik yaptırımların artırılmasını destekleyen Graham, açıklamalarında Tahran'a karşı askeri seçeneğin de masada tutulması gerektiğini belirtmişti.

Haberin Devamı

Graham, İran'a karşı "askeri bir müdahaleye ihtiyacımız var." ifadesini kullanmış ve "ABD ile İsrail arasındaki (İran’daki protestolara gönderme yaparak) İran'ın kendi halkını öldürme kapasitesini zayıflatmaya yardımcı olacak ortak bir girişimin memnuniyet verici bir gelişme olacağını" öne sürmüştü. İsrail’i sık sık ziyaret eden Graham, son olarak 16 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililerle bir görüşme gerçekleştirmişti.​

Gözden Kaçmasın Suriye'de Esad döneminden bu yana ilk Halk Meclisi oturumu gerçekleştirildi Haberi görüntüle

İSRAİL'DEN TAZİYE MESAJLARI

İsrail'de aşırı sağcı hükümetten muhalefete kadar siyasi yelpazenin her kesiminden liderler, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümünün ardından "İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe" işaret ederek taziye mesajları paylaştı.

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze Şeridi'ne saldırılar başta olmak üzere İsrail'e koşulsuz destek veren Senatör Graham'ın ölümü nedeniyle yas içinde olduklarını duyurdu. Graham ile yaptığı son görüşmede İsrail'in kendisinden daha iyi bir dostu olmadığını dile getirdiğini aktaran Netanyahu, "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. ABD büyük bir vatanseverini kaybetti. Ben ise çok sevdiğim bir dostumu kaybettim." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Graham'ın ölümüyle "şoke olduğunu" dile getirdi. "ABD-İsrail ortaklığının gerçek lideri" olarak nitelediği Graham'ın en zor zamanlarında İsrail'in yanında durmasını asla unutmayacaklarını vurgulayan Herzog, açıklamasında, "İsrail halkı onun kaybının yasını tutuyor ve ben büyük dostumu çok derinden özleyeceğim." ifadelerini kullandı.

KATZ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise "İsrail'in gerçek dostu, en güçlü ve kararlı destekçilerinden" Senatör Graham'ın ölümü üzerine büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Katz, sosyal medya hesabından, "Graham, en zor anlarında İsrail'in yanında durmuş, İsrail ile ABD arasındaki stratejik ittifakı güçlendirmek için yorulmak bilmeden çalışmış ve İsrail'in güvenliği ile kendini savunma hakkını destekleyen sarsılmaz bir ses olmuştur." açıklamasını yaptı.

Enerji Bakanı Eli Cohen ise sosyal medya hesabından Graham'ın ölümüyle İsrail'in Washington'daki en büyük dostlarından birini kaybettiğini belirtti. İsrail kabinesinin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Graham'ın her zaman koşulsuz olarak Tel Aviv'e destek verdiğine işaret etti. Ben-Gvir, "İsrail, onun dostluğunu, sarsılmaz desteğini ve İsrail'in güvenliğine olan kararlı bağlılığını her zaman hatırlayacaktır." dedi.

"İSRAİL'İN DOSTU İÇİN TAZİYE"

İsrailli muhalefet liderleri de ülkelerine verdiği desteğe atıfta bulunarak ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin taziyeler yayımladı. İsrail ana muhalefet partisi lideri ve eski başbakanı Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, 71 yaşında ölen ABD'li Senatör Graham'ın İsrail halkına derin bir bağlılık duyduğunun altını çizerek taziyelerini sundu.

Muhalefetteki eski Başbakan Naftali Bennett de sosyal medya hesabından, "Dostum Senatör Lindsey Graham'ın vefatını duymaktan dolayı derin bir üzüntü içerisiyim. Amerika sadık bir vatanseverini, İsrail ise en büyük dostlarından birini kaybetti." ifadelerini kullandı. İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında Graham'ın ölümüyle İsrail'in gerçek bir dostu kaybettiğini ifade etti.

Gözden Kaçmasın Ukrayna dronları Azak Denizi’ni kilitledi Haberi görüntüle

İRAN TELEVİZYONLARINDA KUTLAMA

İran'daki bazı televizyon kanallarının sunucuları, Graham'ın ölüm haberini izleyicilere "müjde" olarak paylaştı.

Bir sunucu, haberi, "İran düşmanı Lindsey Graham öldü. Bu haber o kadar iyi ki iki kez okumak istiyorum." sözleriyle duyurdu. Aynı sunucu, "İran karşıtı Lindsey Graham öldü. ABD Kongresi'nin İran karşıtı en sert üyelerinden biriydi ve birçok kez Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını destekledi." dedi.

Bir başka sunucu ise Graham'ın ölümünü, "Savaş yanlısı ve İran karşıtı Lindsey Graham'ın ölümü büyük İran halkına kutlu olsun." ifadesiyle duyurdu.