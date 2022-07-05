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Cumhuriyetçi Senatör F-16 satışını destekledi

#ABD#Lindsey Graham#Senatör
Cumhuriyetçi Senatör F-16 satışını destekledi

ABD Kongresi’nin önemli isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, önceden kamuoyuna duyurulmamış Türkiye ziyareti dönüşünde F-16 savaş uçağı satışına dair “elimden geleni yapacağım” dedi.

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Ziyaret sırasında bir araya geldiği Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir fotoğrafını da paylaşan Graham, kişisel Twitter hesabından şunları söyledi:

‘BAĞLAR GÜÇLENMELİ’

“NATO üyesi ve değerli bir Amerikan müttefiki olan Türkiye’ye çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdim. Zaman zaman problemli bir ilişkimiz olsa da, Türkiye ve ABD’nin, uluslarımız arasındaki bağları güçlendirmek için adımlar atması gereklidir. Biden yönetiminin Türk Hava Kuvvetleri’ne F-16 satma kararını desteklemek için elimden geleni yapacağım. Bu savaş uçakları NATO müttefiklerimizin elinde istikrar hissi yaratacak ve Türk ordusuna kesinlikle Amerika’nın ulusal güvenlik çıkarlarına uygun yetenekler kazandıracak. Son olarak, kuzeydoğu Suriye’de devam eden durumu ve bunun Türkiye’yi nasıl etkilediğini ele aldık.” Türkiye’ye F-16 satışını destekleyen Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden’a, Graham gibi Cumhuriyetçi bir ismin desteği, Kongre’de satış onayı için önemli bir etken olabilir.

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#ABD#Lindsey Graham#Senatör

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