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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 00:35,Son Güncelleme:

Sözcü İbrahim Kalın'dan eski İsveç Başbakanına Ayasofya yanıtı: Avrupa, Türkiye hakkında ön yargılı

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Sözcü İbrahim Kalın'dan eski İsveç Başbakanına Ayasofya yanıtı: Avrupa, Türkiye hakkında ön yargılı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya'nın ibadete açılması kararına ilişkin, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt'e verdiği yanıtta, Avrupa'nın, Türkiye hakkındaki mevcut görüşlerinin çoğunun, zaten geçmişteki ön yargılara ve yanlış kaygılara dayandığını belirterek, "Eşitlik, karşılıklı saygı ve ortak çıkar ilişkisini sürdürmek hepimize hizmet edecektir." ifadesini kullandı.

Sözcü Kalın, Ayasofya'ya ilişkin Twitter paylaşımına eski İsveç Başbakanı Bildt'in yaptığı yoruma yanıt verdi.

Kalın, Bildt'e verdiği yanıtta, "Avrupa'nın Türkiye hakkındaki mevcut görüşlerinin çoğu, zaten geçmişteki ön yargılara ve yanlış endişelere dayanmaktadır. Eşitlik, karşılıklı saygı ve ortak çıkar ilişkisini sürdürmek hepimize hizmet edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Eski İsveçli Başbakan Bildt, Sözcü Kalın'ın Ayasofya'ya ilişkin Twitter paylaşımına "Bu hareketin (Ayasofya'nın ibadete açılması kararı), Avrupa Birliği'ndeki (AB) Türkiye ile ilişkilerle ilgili görüşü daha da değiştireceğinden şüphe yok. Sanırım bu hareketin sebebi, ülkenin yönüne bir sinyal göndermektir. Ve bunun kaydedileceğinden şüpheleniyorum." yorumunda bulunmuştu.

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