Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Buça, görüşmeleri olumsuz etkiledi

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Türkiye’nin sürecin başından bu yana en üst düzey görüşmelere ev sahipliği yaptığını ve özellikle Mariupol’deki sivillerin tahliyesi için her iki tarafla da temaslarını sürdürdüğünü vurgulayan İbrahim Kalın, Türkiye’nin garantör ülke olup olmayacağına ilişkin, “Güvenlik garantisi konusundaki tartışmalar için henüz erken, ancak prensip olarak buna olumlu bakıyoruz çünkü Ukrayna’yı desteklemek ve savaşı bitirmek istiyoruz” dedi.

Kalın, Rusya’nın Kırım ve Donbas ile ilgili beklentilerinin Türkiye, Ukrayna ya da uluslararası toplum tarafından kabul görmeyecek, “gerçekçi olmayan” talepler olduğunu söyledi.