Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Buça, görüşmeleri olumsuz etkiledi

#İbrahim Kalın#Buça#Ukrayna
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Buça, görüşmeleri olumsuz etkiledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times’a konuştu. Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalın, Rus askerlerinin Buça ve Borodyanka bölgelerinde sivilleri öldürdüğünün ortaya çıkmasının müzakereleri etkilediğini söyledi. Buça’da yaşananları “insanlık dışı” ve “kabul edilemez” olarak niteleyen Kalın, “Bunu kim yaptıysa yargı karşısına çıkmalı” diye konuştu.

Haberin Devamı

Türkiye’nin sürecin başından bu yana en üst düzey görüşmelere ev sahipliği yaptığını ve özellikle Mariupol’deki sivillerin tahliyesi için her iki tarafla da temaslarını sürdürdüğünü vurgulayan İbrahim Kalın, Türkiye’nin garantör ülke olup olmayacağına ilişkin, “Güvenlik garantisi konusundaki tartışmalar için henüz erken, ancak prensip olarak buna olumlu bakıyoruz çünkü Ukrayna’yı desteklemek ve savaşı bitirmek istiyoruz” dedi.

Kalın, Rusya’nın Kırım ve Donbas ile ilgili beklentilerinin Türkiye, Ukrayna ya da uluslararası toplum tarafından kabul görmeyecek, “gerçekçi olmayan” talepler olduğunu söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Kalın#Buça#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın