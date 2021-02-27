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Dünya
Haber Giriş: 27.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı’ndan Hocalı’yı anma mesajı

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Cumhurbaşkanı’ndan Hocalı’yı anma mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hocalı Katliamı”na ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız, Hocalı katliamının 29’uncu yıldönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Tek millet, iki devletiz. Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, “Dünyanın gözü önünde yaşanan Hocalı Katliamı’nın sebep olduğu yaraların hâlâ taze olduğunu biliyor, can Azerbaycan’ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz” denildi.

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