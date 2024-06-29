Cumhurbaşkanı’na ‘kara büyü’

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Hint Okyanusu'nda bulunan Maldivler’de kara büyü krizi yaşanıyor. Çevre, İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Fathima Şemnaz Ali Saleem, Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu’ya kara büyü yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Polis memurlarının Şemnaz’ın evine baskın düzenlediği ve bir ritüel için kullanılmış olabileceğinin iddia edildiği çeşitli eşyalarına el koyulduğu açıklandı. Hükümet, tutuklamalar veya iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı. Cumhurbaşkanı Muizzu, seçildikten sonraki ilk ziyaretini 26–29 Kasım 2023 tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştirmişti.