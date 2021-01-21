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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 20:37 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'ye 'geçmiş olsun' mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'ye 'geçmiş olsun' mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa kentinde meydana gelen deprem nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabındaki paylaşımında, "KKTC'de meydana gelen deprem nedeniyle tüm Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

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