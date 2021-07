Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner'i ziyaret etti.



Oktay, burada yaptığı konuşmada, iki günlük ziyaret için KKTC'de olduklarını, ziyaretlerinin iki amacı olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle KKTC'ye ziyareti öncesinde bir hazırlık yapmak ve fiilen devam eden projeleri yerinde görmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Oktay, çalışmalarla ilgili son durumu ve atılacak adımları değerlendireceklerini ifade etti.



Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ve içten dileklerini KKTC'li yöneticiler ve halka iletti. Oktay şunları kaydetti:



"20 Temmuz önemli bir tarih, Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin, Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne kavuştuğu bir tarihtir. EOKA zihniyetinin çok farklı Enosis hayalleriyle burada 500 yıllık geçmişi ve Ada'nın asıl sahibi olan Kıbrıs Türkünü azınlık haline getirmeye çalışan ve bütün haklarını da gasbetmeye çalışan işgalci bir Rum-Yunan ikilisinin oyununa son verildiği tarihtir (20 Temmuz). Şimdi işgalciler farklı bir şekilde çarpıtmakla gerçekleri farklı gösterme çalışmalarıyla meşguller, bunda da hiçbir zaman muvaffak olamayacaklardır. Kıbrıs Türkü Ada'nın asli unsurudur, aslıdır. Burayı işgal edenler de bunu bir gün göreceklerdir. Dolayısıyla eşit egemen iki devlet temelindeki inancımız, düşüncemiz ve bu konuda KKTC ile hemfikir olmamız buradan da dünyaya verdiğimiz en net mesajdır."



"ÜRETEN BİR KKTC OLARAK DA İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Türk tarafının Kıbrıs konusundaki duruşuyla ilgili çeşitli mecralardan çarpık ve Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türkünü azınlığa dönüştürmeye çalışan önerilerine tam destek açıklamaları geldiğini hatırlatan Oktay, Türkiye'nin bu konudaki tavrının net olduğunu ve değişmeyeceğini vurguladı.



Oktay, "Olabildiğince güçlü, kendi ayakları üzerinde duran ve üreten bir KKTC olarak da inşa etmeye çalışıyoruz, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bu ziyaretimiz de bunun bir kez daha çok net ifadesi olması anlamında önem arz etmektedir." dedi.



Ulaşım, sağlık, pandemiyle mücadele, tarım ve diğer tüm alanlarda KKTC ile ilgili çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Oktay, Türkiye'nin dijital alandaki tecrübesini KKTC'ye de aktarmak istediklerini bu konuda da çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Oktay, KKTC ile ilgili çok yoğun proje çalışmaları oluğunu vurguladı, üreten bir KKTC için KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin katkısının önemine işaret etti.



"ANA VATAN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEK GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAKTADIR"



Başbakan Saner ise "KKTC olarak Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz zaman, bu coğrafyada yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanıyoruz. Başta Mavi Vatan olmak üzere, Türk ulusunun hak ve çıkarlarını korumak KKTC hükümetinin de en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Ana vatan Türkiye ile birlikte hareket etmek, gücümüze güç katmaktadır." dedi.



BM çerçevesinde yapılan müzakerelerde ve en son nisanda Cenevre'de yapılan 5 1 gayriresmi Kıbrıs konferansında Kıbrıs Rum kesiminin uzlaşmaz tutumunun ortada olduğunu ifade eden Saner, bugüne kadar 4 farklı BM Genel Sekreterinin hazırlamış olduğu raporların tümünün Rum kesimi tarafından reddedildiğini hatırlattı.



Saner, "Kıbrıs'ta bir işgal sorunu vardır, bu işgal sorunu 1963 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek yanlı olarak Rumlar tarafından işgal edilmesinden geçmektedir. 1974 yılında ana vatan Türkiye garantörlük hakkını kullanarak, Kıbrıs'taki soydaşlarını Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuşturmuştur. O günden bugüne Kıbrıs'ın hiçbir kesiminde en ufak bir olayın gerçekleşmemesi bunun en güzel kanıtıdır." diye konuştu.



KKTC'nin Türkiye ile yaptığı anlaşmalar sayesinde her geçen gün güçlenmekte olduğunun altını çizen Saner, Türkiye'nin her alandaki desteğinin kendilerini daha da güçlü kıldığını söyledi.



Saner, "Özellikle tüm dünyayı sarsan pandemi döneminde ülkemizin en büyük ihtiyacı olan aşı konusunda ortaya koyduğunuz kararlı tutum ve 'ana şefkatiyle' KKTC'ye ulaştırdığınız aşılar sayesinde de bugün 240 bin doz aşıyı vatandaşlarımıza tatbik ettik. Toplumsal bağışıklığın kazanılmasında sağladığınız katkılar da yadsınamaz." dedi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) desteklerinin ikinci paketinin devrede olduğuna değinen Saner, en son gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde Oktay'ın talimatıyla 90 milyon liralık bir hibe programının başladığını hatırlattı.



Saner, her alanda esnaf ve girişimcinin bu hibe programından yararlanıyor olmasının toplumda farklı bir sevinç yarattığını belirterek, "Hükümetimize verdiğiniz bu güçlü destek, halkımız adına proje üretmek adına bizleri çok güçlü kılmaktadır." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz 2021'de ziyareti sırasında iki bayramı birlikte kutlayacaklarını vurgulayan Saner, o tarihte birçok temelin atılacağını ve açılışın yapılacağını vurguladı.



Oktay'a ziyareti sırasında, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Talha Koç, milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yapımı devam devam eden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'ndaki çalışmaları da yerinde inceledi.



Oktay'a, incelemeler sırasında KKTC Başbakanı Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmi Canaltay, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer eşlik etti.



Oktay, burada yaptığı konuşmada, "KKTC'de sürekli yerel ve uzaktan takip ettiğimiz projeleri yerinde görmek istedik. (Bu), Türkiye olarak Kıbrıs'a verdiğimiz değerin de çok ciddi bir göstergesi." dedi.



Son bir yıl içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'yi 2'inci kez ziyaret edeceğini hatırlatan Oktay, "Hem onunla ilgili proje ve hazırlıkları yerinde görmek aynı zamanda da yürüttüğümüz projeleri bizzat sahada yine yerinde görüp inceleyip zaten uzaktan da yerelden de olsa sürekli takip ettiğimiz projeleri sahada da görmek istedik. Kısmet olursa bu gördüğünüz yol 20 Temmuz'da açılışa hazır hale gelecek ve Lefkoşa'nın trafik yükünü de almış olacak." diye konuştu.

Oktay, KKTC'nin kuzey, güney, doğu ve batısında hemen hemen 5 ayrı noktada ana yol projelerinin olduğunu bunlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurguladı.



Geçmişte kamulaştırmayla ilgili bir takım sıkıntılardan dolayı yürüyemeyen projelerin yürümeye başladığını kaydeden Oktay, Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğünün KKTC Karayolları Dairesi ile birlikte son derece ciddi çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.



Oktay, 5 ana projenin dışında kalan köy yollarıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyleyerek, "Her iki Ulaştırma Bakanlığımız söz ve takvim çerçevesindeki çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında KKTC'deki altyapı çalışmalarında ciddi bir ilerlemeyi sağlamış olacağız." dedi.

