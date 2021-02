Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şu açıklamalarda bulundu:



"Türkiye’den geniş bir heyet ile bir aradayız. İnşallah hayırlara vesile olacak. Yarın da hem Başbakan ve hükümetler arası heyetlerle görüşmeler olacak. KKTC’de önemli temas ve istişarelerde bulunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı Tatar ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başta milli davamız Kıbrıs meselesi olmak üzere Maraş açılımı ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri ele aldık.



Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla ilgili fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle gördük. Sizlere ifade etmekten de gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bir ve beraberiz.



Ana vatanı ve KKTC ile birlikte hepimiz biriz. Bugün öyleyiz, dün de öyleydik, yarın da öyle olacağız mesajını vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da sabah çok net bir mesaj verdi. Biz de gerekli mesajları bizzat projelerimiz ve söylemelerimizle vermek üzere gereğini yapmak üzere buradayız. Türkiye-KKTC ikili ilişkilerinin çok daha ileri götürülmesi, COVID-19’la ilgili mücadele konusunda görüşme yapacağız.



Yarın bunları paylaşacağız. Hak-hukuk mücadelesinde KKTC’yi desteklemeyi sürdüreceğiz, kimsenin şüphesi olmasın. Maraş konusunda tam destek verdik, bundan sonra da her şartta desteğimizi devam ettireceğiz.





'ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN KARŞISINDAYIZ'



Kıbrıs konusunda çözüm iradesi yanında çözümsüzlüğün, belirsizliğin ve haksızlığın karşısındayız.



Çok net ve kararlıyız. Tarih buna şahittir. Federasyon modeli sonuç vermemiştir. Bunun sorumlusu da Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’dır. Rum tarafı yıllardır gücü ve refahı Türk tarafıyla paylaşmak istememiştir, yarın da istemeyecektir. 5+1 görüşmelerinde, Mart’ta toplantı yapılacağı gündeme gelirken, buraya gelip Kıbrıs’ta kapalı kapılar ardından meydan okumak da kimsenin haddi değildir. Türkiye söylediklerinin arkasında sonuna kadar durur. Masada çözüm kalmazsa çözüm neredeyse gereğini yapmaktan geri durmayız.



Bir an önce akıllarını başlarına almaları ve daha tarafsız bir yol izlemeleridir.



Sahil kesminin açılmasını sindirememişlerdir. Burada KKTC değil Rumlar da kazanacaklardır. Ama ne yazık ki kör olan gözlerin görme şansı, sağır olan kulakların duyma şansı yok. Tek kaybedenin Kıbrıs Türkleri olmadığı aşikar. Kıbrıs meselesine yönelik samimi girişimlerimiz Rum kesimi tarafından baltalanmıştır. Biz hakkaniyet diyoruz, onlar asimilasyon, çağdışılıktan bahsediyor. Çağdışı olan KKTC’ye uygulanan ambargolardır. Asıl çağdışılık Kıbrıs Türkleri’nin 2021’de hâlâ yok sayılmasıdır. En basit haklara kadar, ulaşım hakkına kadar, her türlü alan işgal edilmiştir. Biz bu çifte standarta sessiz kalacak değiliz.



Meydan okumalara, basının karşısında aslan kesilenlere pabuç bırakmayız. Biz masada da aslan olmayı çok iyi biliriz, oluruz da. KKTC’yi yalnız bırakmamızı da kimse beklemesin. Artık gerçeklerle yüzleşme vakti gelmiştir. Adada rüştünü kanıtlamış iki ayrı devlet vardır."



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ise açıklamalarından satır başları şu şekilde:



(Koronavirüs salgını) "Bir takım sıkıntılar yaşanmış ve yaşanmaktadır. 2. dalgayı da göğüslemeye çalışıyoruz. Yine Türkiye Cumhuriyet yanımızdadır. Gerek aşı konusunda gerek diğer hususlarda Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olacaktır. Kendilerine teşekkür ediyoruz.



5+1 toplantısının düzenleneceği yönünde haberler gelmiştir. Burada bizim de ifade ettiğimiz gibi her taraf kendi fikirlerini, oradaki düşüncelerimizi ifade etme fırsatı bulacağız.



Biz Türkiye Cumhuriyeti ile yüzde yüz fikir birliği içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı değerlendirmede “Artık federasyon geride kalmıştır. İki devletten geçmektedir.” ifadesini kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımızdır. Bu bölgenin en büyük ve güçlü, lider ülkesi olarak ne söylediği fevkalade önemlidir.





Cumhurbaşkanımıza sabah yaptığı değerlendirme için teşekkürlerimi ifade ediyorum. Buradan seslenmek istiyorum; gelinen aşama son derece fevkaladedir. 1974’te Türkiye’mizin haklı gerekçelerle yaptığı müdahale ile Kıbrıs Türkü hür yaşamına kavuşmuştur. Dün Miçotakis’in Güney Kıbrıs’ta yaptığı söylemleri bizi çok üzmüştür. ‘Türkiye işgalcidir’ demiştir. Bizlerin mücadelesine saygı göstermemiş, ne konuştuğumuzu da anlamadığını gördüm."