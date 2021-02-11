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Dünya
Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 18:11 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurmuştu! Türkiye'nin yardımı KKTC'ye ulaştı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurmuştu! Türkiye'nin yardımı KKTC'ye ulaştı
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Türkiye, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Çin kökenli Sinovac aşısından 40 bin doz daha gönderdi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında yapılan iş birliği çerçevesinde gönderilen 40 bin doz Sinovac aşısı, Lefkoşa'ya ulaştı. Ambulans uçakla Ercan Havalimanına gelen aşıları KKTC İlaç Eczacılık Dairesi yetkilileri teslim aldı. Aşılar daha sonra KKTC İlaç Eczacılık Dairesi Deposuna kaldırıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Sinovac aşılarının bugün öğle saatlerinde KKTC'ye geleceğini duyurmuştu.

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